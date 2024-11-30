Охранники кафе избили посетителя в Алматы

Полицейские Алмалинского района Алматы задержали двух секьюрити одного из развлекательных заведений, которые ранее жестоко избили посетителя, сообщает Zakon.kz .

Фото: ДП Алматы

По данным пресс-службы МВД, 40-летний пострадавший был доставлен в больницу с серьезными травмами.

В ходе досудебного расследования по факту хулиганства установлена вина двух охранников кафе, где потерпевший находился с друзьями. Установлено, что охрана настолько агрессивно отреагировала на просьбу посетителей немного продлить время застолья, что в ход пошли кулаки. Причем, работники заведения не реагировали на людей, которые пытались заступиться за избитого мужчину, - информировал начальник Управления полиции Алмалинского района Улан Абулхайыр.

Оба подозреваемых задержаны и взяты под стражу.