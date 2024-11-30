Высшая степень боевой готовности: Минобороны предупредило казахстанцев

С началом нового периода боевой учебы все органы военного управления, воинские части и учреждения Вооруженных сил будут приведены в высшие степени боевой готовности, передает Tengrinews.kz . Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Фото пресс-службы МО РК

В первых числах декабря армейские подразделения будут подняты по тревоге для совершения марша на полигоны и в учебные центры. Планируется переброска личного состава и передвижение колонн военной техники к местам проведения комплексных тактико-строевых занятий и тренировок.

"В целях безопасности доводим, что на отдельных участках дорог в регионах не исключается временное ограничение дорожного движения. В этой связи просим граждан и представителей СМИ не распространять ложные сообщения и доверять только официальным источникам информации", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее в Министерстве обороны и Главной военной прокуратуре прокомментировали гибель 27-летнего капитана Дархана Даулета на территории одной из воинских частей Жаркентского гарнизона. Трагический инцидент вызвал широкий резонанс.