До штрафов за летнюю резину осталось меньше суток

Сегодня в шиномонтажках ожидаются очереди из водителей, которые не успели переобуться к зимнему сезону. Так как с 1-го декабря, согласно требованиям технического регламента, в зимний период эксплуатация автомобиля допускается только при наличии подходящих зимних шин, даже при отсутствии осадков и заморозков, передает Tengri Auto.
Шины должны соответствовать установленным стандартам безопасности и быть предназначенными для использования в условиях низких температур, обледенелых или заснеженных дорог.
Тех, кто не успеет переобуться к этому числу, ожидает штраф в размере 5 МРП, согласно статье 590, части 5 КоАП Республики Казахстан.
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