До штрафов за летнюю резину осталось меньше суток

Сегодня в шиномонтажках ожидаются очереди из водителей, которые не успели переобуться к зимнему сезону. Так как с 1-го декабря, согласно требованиям технического регламента, в зимний период эксплуатация автомобиля допускается только при наличии подходящих зимних шин, даже при отсутствии осадков и заморозков, передает Tengri Auto.