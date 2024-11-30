Растаможку авто для физлиц под 48% могут отсрочить в Казахстане

Последние две недели ноября сильно озадачили предпринимателей и обычных граждан страны, которые приобрели за рубежом новые автомобили, ведь 18-го числа КГД МФ РК объявил, что с 1 декабря ввозить транспорт смогут только юрлица, которые указаны в ОТТС. Иными словами, официальные дистрибьюторы и авторизованные дилеры. А позже МПС РК разъяснило, что и на физлиц будут распространяться другие правила и тарифы таможенной очистки. Причём как на ввозящих бензиновые авто, так и электромобили.

Правила и тарифы эти, как выяснилось, не новые. Но ранее, то есть не один год, их просто в Казахстане… не использовали. И тут за 12 дней до обозначенной даты импортёров поставили перед фактом: они либо вовсе не смогут, либо вынуждены будут совершенно иначе проходить сертификацию автомобилей и платить другие, уже высокие, пошлины. Всю историю можно прочитать в подробной статье от 26 ноября.

Что было дальше?

Это вызвало возмущение у импортёров, машины которых всё ещё находятся в пути. Ведь не факт, что успеют пересечь границу до 1 декабря. Да и те, кто уже успел ввезти в Казахстан авто, в последние дни жалуются, что не могут сертифицировать технику. В редакцию Kolesa.kz обратились с этими вопросами как обычные граждане, так и компании. По всей видимости, систему уже начали корректировать на работу по новым алгоритмам и оформление сертификации остановили. И заметим, намного раньше, чем Комитет госдоходов опубликовал разъяснения.

Согласно информации в e-окне, для экспортно-импортных операций последнее свидетельство (СБКТС) было выдано поздно вечером 7 ноября.

По имеющимся у редакции Kolesa.kz данным, вопросы ввоза автомобилей по правилам, которые ранее были предписаны законодательством, но не исполнялись, а также проблемы, которые высветило решение поменять алгоритмы сертификации и растаможки, пока на обсуждении. И есть вероятность, что в первых числах декабря министерства и ведомства придут к единому мнению. К какому — вопрос открытый.

Скорее всего требование для юрлиц, запрещающее ввозить машины в страну по ОТТС от других компаний, оставят без изменений. А по физлицам всё-таки пойдут на уступки. Какие именно — станет известно в ближайшие дни. В КГД, кстати, редакции Kolesa.kz подтвердили, что для граждан возможно действительно сделают послабления — то есть не станут требовать растамаживать под 48 % и выше, а оставят прежнюю ставку 15 %. Всё в процессе обсуждения.

Но, отметим, это ещё не окончательное решение. Ждём официальных сообщений. Следите за нашими новостями!

КГД МФ РК — Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан

МПС РК — Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

ОТТС — Одобрение типа транспортного средства

СБКТС — Свидетельство безопасности конструкции транспортного средства