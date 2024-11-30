Кто несет ответственность за падение баннера на человека

Жители Астаны нередко становятся жертвами от падения разных конструкций во время ветреной погоды. В акимате прокомментировали вопрос ответственности за подобные случаи, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как заявили в госоргане, ответственность несут владельцы таких конструкций.
Баннеры и билборды являются частной собственностью, согласно законодательству Республики Казахстан о рекламе, ответственность за их содержание в надлежащем состоянии (эстетическом, санитарном и техническом), а также обеспечения их безопасности для жизни и здоровья людей возлагается на собственников таких конструкций, - сообщили в акимате в ответ на запрос редакции.
При этом, заверили в акимате, местным исполнительным органом проводятся профилактические работы с собственниками рекламных конструкций, вопросы, связанные с техническим и эстетическим состоянием конструкций решаются в оперативном порядке.
В случае неблагоприятных погодных условий, службы ЧС заранее уведомляют население через SMS-рассылки, акимат со своей стороны также публикует объявления на официальных страницах акимата в социальных сетях, - говорится в ответе.
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