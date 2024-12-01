Будут ли переводы с карты на карту облагаться налогом - ответ Миннацэкономики

В ряде СМИ появилась информация о том, что переводы казахстанцев с карты на карту будут облагаться налогом на добавленную стоимость в размере 12 процентов - такую норму якобы содержит проект нового Налогового кодекса. Ситуацию прокомментировали в Министерстве национальной экономики, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

О том, что переводы с карту на карту будут облагаться налогом на добавленную стоимость 29 ноября текущего года написал в своем канале депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов.

Как уточнили в ведомстве, речь идет об обложении налогом комиссий, которые за свои услуги с клиентов взымают банки - например, комиссии за переводы или выпуск карты.

"Деньги граждан облагаться налогом не будут ни в комки случае! Раньше банки пользовались льготой по финансовым операциям и не платили налогов с этого дохода. В проекте нового Налогового кодекса предлагается эту льготу отменить", - заверили в министерстве.

Уточняется, что данная норма предполагает обложение доходов банков по оказанию таких услуг, а не самих переводов граждан.