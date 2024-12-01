Обнаженный мужчина разгуливал в торговом центре в Караганде

Голый житель Караганды, будучи в состоянии алкогольного опьянения, разгуливал в одном из торговых центров города. Его личность была установлена полицей, передает ИА «NewTimes.kz».
Кадры появились в социальных сетях. В публикации говорится, что вечером 29 ноября, в одном и торговых центров ходил мужчина в обнаженном виде, с телесными повреждениями – его тело покрывали грязь и гематомы. По словам очевидцев, он находился в состоянии, при котором не мог разговаривать. В полиции заявили, что мужчина уже ранее был привлечен к ответственности за подобные действия, а также проходил принудительное лечение от алкогольной зависимости в прошлом году.
Сотрудниками полиции в состоянии алкогольного опьянения установлен 38-летний жителя города. В отношении него составлен административный протокол за мелкое хулиганство и материал будет направлен в суд для принятия решения. Стоит отметить, что мужчина состоит на учёте в наркологическом диспансере. Ранее он проходил принудительное лечение в медицинском учреждение, - сообщили в ДП Карагандинской области.
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