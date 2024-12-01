Обнаженный мужчина разгуливал в торговом центре в Караганде

Фото: instagram/karaganda_vkurse

Кадры появились в социальных сетях. В публикации говорится, что вечером 29 ноября, в одном и торговых центров ходил мужчина в обнаженном виде, с телесными повреждениями – его тело покрывали грязь и гематомы. По словам очевидцев, он находился в состоянии, при котором не мог разговаривать. В полиции заявили, что мужчина уже ранее был привлечен к ответственности за подобные действия, а также проходил принудительное лечение от алкогольной зависимости в прошлом году.