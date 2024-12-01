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30.11.2024, 21:00

Разговор с наглым мошенником сняли на видео казахстанские полицейские

Новости Казахстана 0 406

В Карагандинской области полицейские сняли на видео разговор с наглым мошенником, который представлялся сотрудником МВД, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Полицейские девятого региона пресекли попытку интернет-мошенничества. Они помогли двум потерпевшим, отцу и сыну, вернуть более трех миллионов тенге, которые они успели перевести мошенникам. Сотрудники киберпола записали разговор с лжеполицейским на видео.

В полицию обратились 61-летний житель одного из сел и его 43-летний сын. Они стали жертвами интернет-мошенников, но благодаря своевременному вмешательству полицейских, удалось предотвратить серьезные финансовые потери. Мужчины рассказали, что на протяжении двух дней им названивает "следователь" в полицейской форме, который под разными предлогами выманил у них в общей сложности 2,7 миллиона тенге, - рассказали подробности в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Как оказалось, потерпевшие попали в сети кибер-преступников. Несмотря на то, что они оба были осведомлены о методах интернет-мошенничества, их обманули по стандартной схеме.

По словам сына, все началось с сообщения в мессенджере от якобы сотрудника банка. Затем с ним связался "полицейский", который уверял, что его пытаются обмануть, и рекомендовал следовать дальнейшим инструкциям. Используя фальшивые удостоверения и видеосвязь, мошенники добились доверия. Злоумышленники заставили мужчину скачать дополнительные банковские приложения и подать заявки на кредиты в семь банков, однако все они были отклонены. После этого мошенники убедили его перевести на их счет имеющиеся сбережения - 834 тысячи тенге, - добавили в ведомстве.

Мошенники не успокоились легкой добычей и на следующий день переключились на отца потерпевшего, который также оформил заявки на кредиты. Один из них, на сумму 1,9 миллиона тенге, был переведен преступникам.

При обращении к нам выяснилось, что второй потерпевший успел оформить еще один кредит на 3,3 миллиона тенге. Благодаря оперативности сотрудников киберпола и банка удалось вовремя заблокировать этот перевод. Разговор с мошенниками как раз был снят на видео в то время, когда полицейские и сотрудники банка замораживали перевод средств, - добавили в пресс-службе.

В полиции призывают быть бдительнее и обращать внимание не только на форму, в которую одеты мошенники, но и на манеру их разговора и название ведомств, которые они называют. Зачастую мошенники называют несуществующие управления и организации.

Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, не нужно выполнять финансовые операции по инструкциям неизвестных лиц. Не передавайте конфиденциальные данные, такие как пароли и коды из СМС. При сомнительных звонках от "сотрудников банка" сразу обращайтесь в официальное отделение банка или полицию, - рекомендуют в пресс-службе ДП Карагандинской области.

 

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