Что изменится в жизни казахстанцев с декабря

Что изменится в жизни казахстанцев в декабре 2024 года - читайте в материале Tengrinews.kz .

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Новые правила ввоза автомобилей

С 1 декабря в Казахстане вводится новое правило по ввозу автомобилей моложе трех лет. Теперь такие автомобили смогут ввозить только те лица, которые официально указаны в документе ОТТС (Одобрение типа транспортного средства). Этот документ подтверждает соответствие автомобиля требованиям технического регламента.

Документ ОТТС могут получить только юридические лица. То есть для физлиц возможность завезти новенькое авто в Казахстан полностью закрыли. Ранее завозить машины по ОТТС могли любые заявленные лица. Однако теперь право ввоза сохраняется только за теми, кто непосредственно указан в этом документе. ОТТС оформляется лишь на юридические лица, а использовать его можно, если декларантом (тем, кто оформляет ввоз) является указанное в ОТТС лицо.

Штрафы для автомобилистов

С 1 декабря по 1 марта все владельцы автомобилей в Казахстане должны ездить на зимней резине. Если вовремя не "переобуться", можно получить штраф на сумму от 5 МРП (18 460 тенге в 2024 году) и выше.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Штрафы за среднюю скорость

С 4 декабря в Казахстане вступят в силу новые правила дорожного движения, предусматривающие штрафы за превышение средней скорости на международных и республиканских трассах. Суммы взысканий будут варьироваться от 5 до 40 МРП (от 18 460 до 147 680 тенге в 2024 году). Почти 150 тысяч тенге заплатят те, кто превысит скорость более чем на 60 километров в час.

Кроме того, изменения касаются лиц, задержанных за управление транспортным средством в нетрезвом виде без водительских прав. Они не смогут сдавать экзамены на получение водительских прав в течение семи лет. Подобные правила распространяются и на тех, кто отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Также усилена ответственность для работников дорожных организаций за повторные нарушения в содержании дорог. Штрафы за такие нарушения могут составлять от 15 до 40 МРП в зависимости от субъекта предпринимательства.

Казахстан вводит запрет на вывоз стальных заготовок

С 1 декабря вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана всеми видами транспорта железа и нелегированной стали в слитках или других первичных формах (кроме железа товарной позиции 7203), полуфабрикатов из железа или нелегированной стали.

Запрет устанавливается с целью стимулирования отечественных металлургических предприятий для расширения сталелитейной промышленности с выпуском готовой продукции среднего и верхнего передела с высокой добавленной стоимостью.

Мобильная связь и интернет подорожают

С 11 декабря оператор Beeline повышает абонентскую плату на более чем 20 тарифах на сумму от 300 до 1000 тенге в месяц. С 13 декабря Activ увеличивает стоимость 15 тарифных планов в среднем на 400 тенге.

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У школьников начнутся зимние каникулы

В этом году они продлятся 10 календарных дней – с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно. Далее казахстанские школьники будут учиться 10 недель подряд и отдохнут только в конце марта – с 21 по 31 число. Для первоклашек традиционно вводятся дополнительные семидневные каникулы – с 3 по 9 февраля 2025 года.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Air Astana возобновляет авиарейсы в Абу-Даби

С 12 декабря запускается авиасообщение по маршруту Алматы – Абу-Даби (ОАЭ) с частотой 2 рейса в неделю: по четвергам и воскресеньям, сообщает пресс-служба Минтранспорта. Продолжительность полета туда – 4 часа 55 минут, обратно – 4 часа 35 минут.

Возобновление движения поезда Караганда - Москва

С 17 декабря возобновляется курсирование скорого поезда Караганда - Москва. Отправление из Караганды будет по вторникам и субботам, из Москвы - по вторникам и пятницам.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

"Астана" сыграет с "Челси"

12 декабря "Астана" в рамках группового этапа Лиги конференций сыграет с лондонским "Челси" – двукратным обладателем Лиги чемпионов.

Утверждены нормы потребления тепловой энергии

Новые нормы вводятся в действия с 28 декабря. Соответствующий приказ принят Министерством промышленности и строительства. Нормы потребления тепловой энергии (гигакалорий на квадратный метр) применяются только для жилых помещений.

Погода в декабре

Декабрь 2024 года в Казахстане будет сопровождаться частыми циклонами. На большей части страны ожидаются снегопады, метели и порывистый ветер. В южных регионах выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега, а в горных районах возможны интенсивные снегопады. Запад и юг страны часто будут сталкиваться с гололедом и густыми туманами.

На севере и в центре Казахстана в первой половине месяца ночью ожидается от -18 до -23 градусов и от -7 до -12 градусов. Днем - от -4 до +1 градуса и от -8 до -13 градусов. Во второй половине месяца ночи станут холоднее от -25 до -37 градусов, днем - от -15 до -25 градусов. В отдельные дни морозы отступят.

На юге и юго-востоке страны ночью ожидается от -10 до -18 градусов и от 0 до -5 градусов. Днем столбики термометров покажут от 0 до -5 градусов и от +3 до +12 градусов. В конце декабря морозы могут усилиться от -15 до -22 градусов ночью и от -5 до -13 градусов днем.

Отдых

Декабрь 2024 года подарит казахстанцам не только праздничное настроение, но и дополнительные выходные. День независимости 16 декабря в этом году выпадает на понедельник.

14 декабря, суббота, будет рабочим днем для тех, у кого шестидневная рабочая неделя, и выходным для тех, у кого пятидневка. 15 декабря, воскресенье - обычный выходной день.

30 и 31 декабря будут рабочими днями.

Иллюстрация ©️ Tengrinews.kz

Декабрь также богат на профессиональные праздники, которые отмечаются в разных отраслях: