Пострадавшим после тоя казахстанцам выплатят более 5 миллионов

Суд обязал ресторан в Экибастузе выплатить пострадавшим от массового отравления более 5 миллионов тенге. Об этом сообщили в Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции, передает Tengrinews.kz .

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Экибастузский городской суд частично удовлетворил иск пострадавших в результате массового отравления на мероприятии "Кыз ұзату". Ресторан, допустивший грубые нарушения санитарных норм, теперь обязан выплатить пострадавшим компенсацию за материальный и моральный ущерб.

В апреле 16 человек обратились в Департамент торговли и защиты прав потребителей Павлодарской области после того, как праздничный ужин обернулся для них тяжелым пищевым отравлением. По словам гостей, многие оказались на больничной койке, некоторые потеряли трудоспособность. Два случая оказались особенно трагическими: одна из пострадавших потеряла ребенка, находясь на втором месяце беременности, а мужчине пришлось перенести операцию из-за кишечной инфекции.

Специалисты департамента провели внеплановую проверку ресторана, направили претензионное письмо и подали иск в суд, когда заведение отказалось идти на контакт.

"В ноябре по решению Экибастузского суда 18 пострадавшим, включая двух по второму иску, частично удовлетворено требование о возмещении материального ущерба и морального вреда на сумму свыше 5 миллионов тенге. Материальный ущерб включал утраченный заработок и затраты на лекарства, которые варьировались от 1318 до 188 462 тенге. За моральные страдания ресторан обязан выплатить от 200 до 700 тысяч тенге каждому из 16 истцов", - пояснила заместитель руководителя департамента Нурсулу Аубакирова.

Напомни: инцидент произошел 13 апреля в одном из ресторанов Экибастуза. На мероприятии присутствовало около 200 гостей. Более 30 человек обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления.