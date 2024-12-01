Умерла дочь классика казахской литературы Сабита Муканова

Фото: кадр из видео YouTube-канала Q•REC

О ее смерти сообщили в Литературно-мемориальном музейном комплексе С. Муканова и Г. Мусрепова.

Об этом сообщили в Литературно-мемориальном музейном комплексе С. Муканова и Г. Мусрепова.

Выражаем глубокие соболезнования семье и родственникам покойной, - говорится в сообщении.

Сабит Муканов (1900–1973) - выдающийся казахский писатель, поэт и общественный деятель, академик Академии наук Казахской ССР. В период с 1943 по 1951 год он возглавлял Союз писателей Казахстана.

Среди его известных произведений - романы "Ботагоз", "Сырдарья" и автобиографическая трилогия "Школа жизни". Его вклад в развитие казахской литературы и культуры неоценим.

Баян Муканова продолжила научную традицию семьи, посвятив свою жизнь науке и образованию. Она была кандидатом химических наук и преподавала в сельскохозяйственном институте.