Казахстанская предпринимательница осталась без средств в Украине из-за долга в 5 тенге

Гражданка Казахстана, чей муж выполняет дипломатическую миссию в Украине - Аселина Батыр рассказала о том, что ее счет арестовали за долг в 5 тенге. Она заявила, что все ее банковские счета заблокированы, передает «Голос народа» .

Коллаж: Голос народа

Аселина Батыр является матерью четверых детей. На сегодняшний день она проживает в Украине, где ее супруг исполняет дипломатическую миссию. В своих социальных сетях женщина пожаловалась, что несмотря на то, что в Украине происходят военные действия она продолжает добросовестно работать, платить налоги в Казахстан и приносить пользу своей стране.

Сумма моих налоговых выплат составляет от миллиона и выше. Я всегда оплатила все вовремя, без единой просрочки. Но что я получаю взамен? 18 ноября текущего года мой счет был арестован за долг 4,93 тенге. Да, всего около 5 тенге. И это не налог, а социальный взнос, - рассказала Аселина Батыр.

Она добавила, что у нее складывается впечатление, что указ президента о налоговом мониторинге для предпринимателей и прекращение арестов счетов за мизерные суммы саботируются УГД и Налоговым комитетом.

Разве нельзя было просто списать эту сумму со счета, чем арестовать его полностью? Почему честных граждан, добросовестных работников, которые работают во благо Казахстана, оставляют без средств к существованию? Как мать и как предприниматель, прославляющий свою страну, свою родину, я не смогу объяснить своим детям, как мама, которая делает все для Казахстана оказалась в такой унизительной ситуации, - негодует казахстанка.

Она отметила, что всегда прославляет Казахстан своими достижениями.

Я рекордсменка. На пятых Мировых играх кочевников, прошедших в Астане, я установила мировой рекорд, собрав 500 мастеров для создания из национального курак-корпе в виде ковра площадью 1000 квадратных метров, которые зафиксировали и занесли мировой рекорд в Книгу Гиннеса. И это достижение стало гордостью для Казахстана. Я всегда считала своей миссией показать всему миру богатство нашей культуры, талант и национальное мастерство именно казахстанских женщин. Каждый мой проект прославляет нашу страну. Но сейчас я человек, который работает для Казахстана, оказался в такой безвыходной ситуации, - пожаловалась многодетная мать.

Аселина добавила, что гордится своей страной, но сожалеет, что оказалась в такой ситуации.

Я чувствую себя преданной. Как так получилось, что из-за 5 тенге я осталась без средств, оплачивая свои обязательства, помогать детям или выполнять заказы. Из-за необоснованного и незаконного ареста моего счета я потерпела репутационные риски. Из-за неисполнения своих договорных обязательств перед деловыми партнерами, поставщиками и заказчиками я понесла убытки более чем на 10 тысяч евро. И все это из-за якобы долга за 4 тенге 93 копеек. Я прошу не только решить мои проблемы, но и сделать все возможное, чтобы больше ни один добросовестный гражданин не оказался в подобной ситуации. Это вопрос справедливости. Это доверие государству. Это ответственность перед своими людьми. Это несправедливо, - уверена Аселина Батыр.

В обращении многодетная мать просит решить ее проблему.

В комитете государственных доходов нам прокомментировали ситуацию.

В настоящее время, согласно нормам Социального кодекса Республики Казахстан и Закона Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании», не предусмотрен порог задолженности по социальным платежам, при превышении которого применяются способы и меры принудительного взыскания задолженности.​ Кроме того, в настоящее время в отраслевом законодательстве предусмотрено, что в случае непогашения задолженности по социальным платежам – расходные операции по банковским счетам блокируются полностью, а не в пределах суммы задолженности. То есть сумма задолженности по социальным платежам в распоряжении о приостановлении расходных операции по банковским счетам не указывается, - сообщили изданию.

​Кроме этого, в комитете отметили, что в рамках разработки нового Налогового кодекса предлагается установление порогового значения взыскания задолженности по социальным платежам при непогашении в размере более 6-кратного размера МРП с исключением привязки к степени риска, а также производить приостановление расходных операции по банковским счетам в пределах суммы задолженности.