“Зачем усложнять систему, где вы проиграете“. Эксперты о Налоговом кодексе

В Алматы прошло заседание Общественной палаты Мажилиса по проекту нового Налогового кодекса. Эксперты аналитического центра DESHT поделились своим видением документа и высказали критику в адрес его ключевых положений, передает Tengrinews.kz .

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1. Налоговая политика - на острие "общественного договора"

Эксперты напомнили, что налоговая политика должна базироваться на общественном консенсусе. Однако кабинетный подход госорганов и ограниченные обсуждения создают серьезные проблемы.

Такой подход - "разделяй и властвуй" - никогда не приведет к консенсусному документу, - считают в DESHT.

Разработчики Кодекса оказались в сложной ситуации: им приходится одновременно учитывать невозможность тратить средства Нацфонда, брать долги, повышать инфляцию и "ломать" отрасли. Однако госслужащие воспринимают налоги как математическую задачу, а не как политическую и экономическую проблему".

В итоге тысячи предпринимателей, отраслевых специалистов и активных граждан вынуждены участвовать в непродуктивных дискуссиях. И мы все равно будем "фундаментально" переписывать Кодекс вскоре после его принятия, - добавили эксперты.

2. "Лучшее - враг хорошего"

Частое реформирование налогового законодательства создает нестабильность и неопределенность для бизнеса.

Бизнес адаптируется к старой системе, но постоянное изменение правил все "обнуляет" и тормозит долгосрочные планы. Стабильность важнее гипотетического улучшения, - подчеркнули в DESHT.

При этом аналитики отметили, что экономические проблемы бизнеса чаще связаны с произволом госорганов и слабым верховенством права, а не с самими налогами.

3. Дифференцированные ставки - это зло

Идея дифференциации ставок противоречит принципу равных условий для всех участников рынка.

Дифференциация ставок увеличивает пространство для лоббизма и фаворитизма. При слабых институтах это приводит к провалу реформы и усложнению системы до полного "зависания". А потом мы снова вернемся к плоской шкале, потеряв годы, - считают эксперты.

Они также подчеркнули, что экономически обоснованных аргументов в пользу дифференцированных ставок КПН до сих пор предложено не было:

"У государства не проработано понимание отраслей, слабые кадровые и технические возможности для администрирования. Тогда зачем усложнять систему, где вы в итоге проиграете?".

4. Прогресс нам не нужен, потому что мы не любим прибыль

В DESHT отметили, что попытки бороться с высокой прибылью препятствуют инновациям.

Высокая прибыль и низкая конкуренция - это основа инноваций. Но государство хочет "выравнять" всех, не оставляя места для стимулов, - заявили эксперты.

Они подчеркнули, что сверхприбыль, полученная за счет господдержки, должна регулироваться через отмену привилегий, а не через налоговые реформы.

5. Чрезмерный акцент на малый бизнес

Ставка на развитие малого и среднего бизнеса (МСБ) не оправдана, считают аналитики.

Крупные корпорации обеспечили экономический рывок развитых стран. А высокая доля МСБ в ВВП - это результат перераспределения доходов, а не драйвер роста, - подчеркивают в DESHT.

Они добавили, что Казахстан не сможет конкурировать с раздробленной экономикой, где малый бизнес играет ключевую роль.

6. Слишком много акцента на техническую науку

Несмотря на вычеты в 300 процентов на НИОКР, основная проблема реального сектора заключается не в недостатке инвестиций, а в слабом управлении и продажах.

Гораздо важнее инвестировать в автоматизацию, стратегический консалтинг и маркетинг, чем в разработки, которые зачастую не имеют практической ценности, - считают эксперты.

7. А как же децентрализация?

В DESHT отметили, что проект Кодекса предусматривает чрезмерную централизацию налоговой системы, что только усугубляет проблемы на местах:

"Налоговая мораль выше, когда граждане видят, как используются их деньги. Либерализация должна учитывать специфику регионов, а не выравнивать всех под один стандарт".

8. Снова прогрессивный ИПН

По мнению аналитиков, прогрессивный ИПН в текущих условиях ударит по верхнему среднему классу, который уже платит больше, чем получает:

Все прекрасно понимают, что основное богатство в стране связано либо с коррупцией, либо с фаворитизмом. В итоге платить будут только те, кто честно работает".

9. Не трогайте ставки, расширяйте базу

В DESHT поддерживают мнение о низкой реальной налоговой нагрузке, но предлагают расширять базу налогоплательщиков, а не повышать ставки:

"Пока одни платят 30 процентов от дохода, другие не платят ничего. Сначала нужно реформировать администрирование и цифровизацию, а уже потом обсуждать ставки".

10. Проверки и управление рисками

Аналитики также поддерживают необходимость прозрачности критериев проверок.