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01.12.2024, 14:43

14 населенных пунктов присоединяют к Таразу: в акимате рассказали подробности

Новости Казахстана 0 370

В состав Тараза планируется включить 14 населенных пунктов с населением 45 700 человек из Байзакского и Жамбылского районов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Фото с сайта ticketon.kz
Фото с сайта ticketon.kz

В Instagram-аккаунте акимата Тараза сообщили, что на данный момент в городе проживает более 434 тысяч человек.

В соответствии с законом "Об административно-территориальном устройстве" при численности населения города областного центра более 400 тысяч создаются районы в городе. Создание двух районов предусмотрено в рамках нового генерального плана развития города.

Согласно генеральному плану, в областной центр планируется включить 14 населенных пунктов с населением 45 700 человек из Байзакского и Жамбылского районов, прилегающих к городу Тараз, площадью 13 019,1 га. При этом численность населения города составит более 479 тыс. человек, - сообщили в акимате.

Кроме того, в Таразе состоялось заседание совета по социально-экономическим вопросам населенных пунктов, входящих в состав города.

Не думаю, что сегодня в селах, которые присоединяются к древнему городу, нет актуальных проблем. Конечно, известно, что не все из них можно решить сразу. Тем не менее, мы все вместе должны выполнять запросы жителей и создавать условия для их комфортного проживания. Особенно, есть вопросы, которые должны быть решены в первую очередь.

До этого проводились всесторонние исследования. Теперь мы должны предложить пути решения этих изученных, уточненных проблем, - сказал Бакытжан Орынбеков.

О решении расширить границ Тараза стало известно в июле текущего года, когда было опубликовано постановление акиматов города Тараза, Жамбылского и Байзакского районов.

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