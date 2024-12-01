Казахстан проводит переговоры с Pinduoduo о налоговой регистрации

Китайская компания Pinduoduo пока не зарегистрирована в налоговых органах Казахстана, однако с ней ведутся переговоры о необходимости выполнения налоговых обязательств, передает КазТАГ.
По поводу компании Pinduoduo в настоящее время проводятся переговоры о необходимости регистрации и выполнения налоговых обязательств на территории Казахстана, - сообщили в комитете государственных доходов МФ РК, отвечая на запрос редакции.
Что касается другой китайской компании Temu, она официально встала на учет в налоговых органах РК с 16 мая 2024 года и уже уплатила налоги на сумму Т3,1 млрд.
В комитете отметили, что Temu выполняет свои налоговые обязательства наравне с другими иностранными и казахстанскими участниками рынка.
Ранее КазТАГ сообщал, что за девять месяцев этого года в бюджет уже перечислили Т23 млрд. Компания Temu перечислила в бюджет страны больше Т760 млн. Больше всего поступлений от маркетплейса iHerb – Т11 млрд, от Apple поступило Т9,4 млрд, Google – Т9,3 млрд.
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