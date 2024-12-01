Цена одного часа. Казахстанский врач рассказал о влиянии перевода времени на организм

Известный семейный врач и педиатр Дмитрий Киреев предупредил о том, что перевод времени может оказывать влияние на здоровье, особенно у детей с хроническими заболеваниями. Увеличение числа эпилептических приступов, депрессий и осложнений вирусных инфекций - лишь часть последствий, о которых предупреждает врач. Подробнее в материале корреспондента Tengrinews.kz .

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Казахстанский врач Киреев считает, что перевод времени оказывает негативное влияние на здоровье, хотя степень влияния варьируется от человека к человеку.

Опасность связана с нарушением естественных биоритмов организма, так называемых циркадных ритмов. К основным негативным последствиям относится нарушение сна - основное и наиболее распространенное последствие. Сдвиг времени на час может вызвать бессонницу, сонливость днем, снижение качества сна и, как следствие, ухудшение когнитивных функций (памяти, концентрации внимания). Также ухудшение настроения и повышенная раздражительность: нарушение сна напрямую связано с изменениями настроения. Люди могут чувствовать себя более раздражительными, тревожными, испытывать депрессивные состояния. Еще одно последствие - повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний: Некоторые исследования показывают корреляцию между сменой времени и увеличением числа инфарктов и инсультов в первые месяцы после перевода стрелок. Это связывают с напряжением сердечно-сосудистой системы из-за нарушения ритма сна и бодрствования, - перечислил Киреев.

Интересно, что еще одной неочевидной проблемой, которую может вызвать перевод времени, - это проблемы с пищеварением. Как поясняет врач, циркадные ритмы регулируют многие процессы в организме, включая пищеварение. Их нарушение может привести к расстройствам желудочно-кишечного тракта.

Снижение продуктивности - еще один фактор: ухудшение сна, настроения и когнитивных функций ведут к снижению производительности труда и успеваемости у детей. Еще один интересный момент - это увеличение количества несчастных случаев. Сонливость и снижение концентрации внимания, вызванные нарушением биоритмов, могут повышать риск дорожно-транспортных происшествий и других несчастных случаев, - добавил алматинский врач.

При этом Киреев предупредил, что степень влияния перевода времени на здоровье зависит от индивидуальных особенностей организма, возраста и состояния здоровья. Люди с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми и психическими, могут испытывать более выраженные негативные последствия.

К числу уязвимой группы людей также относятся дети, добавил врач.

Как доктор, я вижу в десятки раз увеличившиеся случаи сезонного аффективного расстройства (САР), также известное, как зимняя депрессия, - говорит Киреев.

Вред для человека, вызванный САР, может быть значительным и затрагивать различные аспекты жизни, добавляет врач:

1. Физические последствия:

нарушение сна;

изменения аппетита;

уменьшение энергии;

снижение либидо;

головные и мышечные боли.

2. Психологические последствия:

основным симптомом САР является депрессия, которая характеризуется чувством грусти, безнадежности, потерей интереса к жизни и снижением удовольствия от ранее любимых занятий;

чувство тревоги и беспокойства;

затруднения с концентрацией внимания и принятием решений, которые влияют на работу и учебу.

Особенно эта ситуация со временем затронула детей с ослабленным иммунитетом, чувствительной нервной системой и хроническими заболеваниями. В разы увеличилось число случаев эпилепсии, что была долгие годы в ремиссии; сложнее стало контролировать приступы бронхиальной астмы, приходится повышать дозировку ингаляционных кортикостероидов; а из-за ослабления иммунитета вирусные инфекции чаще стали осложняться бактериальными, что сопряжено с увеличением назначения антибиотиков и госпитализаций, - добавил Дмитрий Киреев.

Напомним: в ночь с 29 февраля на 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс.

Спустя три месяца, 7 июня, петиция за отмену перевода времени собрала необходимые 50 тысяч подписей.

В августе Министерство торговли и интеграции озвучило окончательное решение по петиции о часовом поясе. Тогда министр Арман Шаккалиев заявил, что на основании обоснованных научных международных исследований о положительном эффекте стандартного поясного времени и при отсутствии подтверждающих данных о негативном влиянии на здоровье было принято решение отказать в удовлетворении петиции.