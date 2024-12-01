Что делать, если требуют огромную сумму за царапину на авто – пояснение юриста

Казахстанский юрист Алена Дуля пояснила, что делать, если пострадавший автовладелец требует завышенную сумму на ремонт транспорта, передает Liter.kz со ссылкой на “Диапазон” .

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Так, читатель издания сообщил, что случайно поцарапал машину соседа на парковке.

Решили, что оплачу ремонт. Но он такую сумму назначил, что-то запредельное. Якобы ему так в СТО сказали, а там мастер дорого берет, но хорошо делает. Кто должен определять настоящую стоимость? Там маленькая царапина, а не разбитая машина!, - пишет подписчик.

Юрист ответила, если спор возник только из-за стоимости, то ее можно определить, обратившись к независимому оценщику.