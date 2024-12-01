Что делать, если требуют огромную сумму за царапину на авто – пояснение юриста

Казахстанский юрист Алена Дуля пояснила, что делать, если пострадавший автовладелец требует завышенную сумму на ремонт транспорта, передает Liter.kz со ссылкой на “Диапазон”.
Так, читатель издания сообщил, что случайно поцарапал машину соседа на парковке.
Решили, что оплачу ремонт. Но он такую сумму назначил, что-то запредельное. Якобы ему так в СТО сказали, а там мастер дорого берет, но хорошо делает. Кто должен определять настоящую стоимость? Там маленькая царапина, а не разбитая машина!, - пишет подписчик.
Юрист ответила, если спор возник только из-за стоимости, то ее можно определить, обратившись к независимому оценщику.
Оценщик укажет действительную стоимость восстановления, на которую сосед и имеет право претендовать. При таком происшествии у соседа не возникает права требования морального вреда. Поэтому претендовать он может только на получение реальной суммы на восстановление повреждения. Без ее увеличения и без злоупотребления своим правом. Если же спор не удастся решить мирным путем, то сосед сможет обратиться в гражданский суд, где судья проверит наличие или отсутствие злоупотребления со стороны соседа. При этом потребуется все та же оценка от независимого эксперта, - отвечает Алена ДУЛЯ, член палаты юридических консультантов LEGALMAN.
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