Дети погибли от отравления продуктами горения в Акмолинской области

По сообщению пресс-службы областного ДЧС, в селе Шубарагаш Буландынского района произошел пожар в частном жилом доме на площади 3 кв.м. В результате пожара, от отравления продуктами горения погибли двое детей, передает ИА «NewTimes.kz».
Уточняется, что детям было 7 лет и 3 года. Спасатели отметили, что на экстренные номера ДЧС вызовы не поступали. Возгорание ликвидировано очевидцами.
Для установления причины назначена исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС Акмолинской области. Отделом по ЧС Буландынского района начато досудебное расследование по статье 292 часть 3 УК РК. В соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению, - рассказали в ДЧС региона.
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