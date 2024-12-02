Дети погибли от отравления продуктами горения в Акмолинской области

По сообщению пресс-службы областного ДЧС, в селе Шубарагаш Буландынского района произошел пожар в частном жилом доме на площади 3 кв.м. В результате пожара, от отравления продуктами горения погибли двое детей, передает ИА «NewTimes.kz» .

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Уточняется, что детям было 7 лет и 3 года. Спасатели отметили, что на экстренные номера ДЧС вызовы не поступали. Возгорание ликвидировано очевидцами.