Казахстан признался в несоблюдении санкций против России

Жумангарин: Казахстан не поддерживает санкции против РФ в ущерб своей экономике, передает "Газета.RU"

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Казахстан не намерен поддерживать антироссийские санкции, если они касаются произведенных в республике товаров. Об этом сообщил зампремьера страны Серик Жумангарин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Есть определенные товары, которые производятся у нас, и они попадают в санкционную линейку..., по этим товарам мы никаких рестрикций делать не собираемся», — заявил заместитель премьер-министра.

По словам Жумангарина, в противном случае есть риск навредить экономике Казахстана, и это может подорвать собственное производство. За выпуском подстанционных товаров иногда стоят не только большие трудовые коллективы, но и целые моногорода, поэтому для страны это очень важно.

В середине ноября стало известно, что банки Казахстана ужесточили условия платежей для российских компаний. Средний срок проведения платежей вырос на 24% с июля и теперь может достигать двух месяцев. Финансовый директор компании ПЭК Роман Ромашевский объяснил, что причиной стали ужесточенные требования к комплаенсу — банки запрашивают больше документов о компаниях и сделках.