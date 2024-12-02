В Казахстане могут запретить оставлять детей младше 12 лет без присмотра

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева предложила проработать законодательные меры и запретить оставлять детей младше 12 лет без присмотра взрослых, передает Liter.kz .

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В Акмолинской области в частном доме в результате замыкания электропроводки и задымления погибло двое детей. Выражаю соболезнования близким. Все обстоятельства произошедшего выясняются, проводятся все необходимые следственные действия, - написала детский омбудсмен в своих соцсетях.

По данным уполномоченного по правам ребенка, с января 2024 года по сегодняшний день произошло 15 пожаров с гибелью детей, в основном дети находились дома одни.

Анализируя данные факты, считаю необходимым проработать законодательые меры по запрету на оставление детей младше 12 лет без присмотра совершеннолетних лиц, - предложила Закиева.

Вместе с тем, по мнению омбудсмена, необходимо, чтобы семьи, нуждающиеся в поддержке, были обеспечены программами помощи, предусмотренными государством.