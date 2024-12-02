Казахстанский хоккеист поймал шайбу зубами – видео

18-летний голкипер молодежного клуба «Кармет» из Темиртау Алексей Зюзин стал звездой соцсетей в матче с «Актобе», передает ИА «NewTimes.kz» .

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В одном из матчей чемпионата Казахстана 18-летний голкипер «поймал» шайбу зубами. При этом он не получил травму и стал звездой Сети.

Это что за камень в составе ХК «Кармет» из Темиртау?! Знакомьтесь — Алексей Зюзин — отразил бросок... зубами. Кстати, все в порядке, голкипер здоров, - пишет Telegram-канал «Головой Об Лед».

Однако матч в рамках регулярного чемпионата молодежной лиги Казахстана «Актобе» — «Кармет» завершился победой хозяев со счетом 2:1. У победителей по шайбе забросили Матфей Катасонов и Роман Двуреченский, а за «Кармет» отличился Никита Рублев.