18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
511.22
540.05
4.73
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
02.12.2024, 07:13

Приватизацию квартир, выданных по аренде без права выкупа, планируют разрешить в Казахстане

Новости Казахстана 0 260

Программы по аренде жилья без права выкупа позволяют участникам накопить деньги на первоначальный взнос. Теперь им хотят дать возможность выкупить эти квартиры. Об этом читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: Witthaya Prasongsin/Getty Images
Иллюстративное фото: Witthaya Prasongsin/Getty Images
На сайте "Открытые НПА" появился проект закона, который вносит изменения в постановление Правительства РК от 2 июля 2013 года № 673 "Об утверждении Правил приватизации жилищ из государственного жилищного фонда".

Эти изменения затрагивают вопросы приобретения квартир участниками программы аренды без права выкупа, которая нацелена на казахстанцев, нуждающихся в жилье.

И если проект одобрят, то участники таких программ смогут выкупить арендные квартиры в рассрочку.

Рассрочка на жилье от государства

Арендное жилище без права выкупа – это жилище, предоставляемое из коммунального жилищного фонда гражданам РК в пользование за плату без права его выкупа. Оно было закреплено в Правилах приватизации жилищ из государственного жилищного фонда (подпункт 8–1 пункта 2).

При этом арендная стоимость такого жилища ниже рыночной, что позволяет участникам программы копить деньги на оформление ипотеки.

Теперь понятие "арендное жилище без права выкупа" планируют устранить.

Но это связано с тем, что будет изменен пункт 8 указанных правил – теперь предоставляемое социально-уязвимым слоям населения жилище из коммунального жилищного фонда может быть приватизировано нанимателем по остаточной стоимости.

То есть участники подобных программ смогут стать собственниками выданного арендного жилья, выкупив его по остаточной стоимости – первоначальная стоимость жилища за вычетом его физического износа.

Выкуп можно будет произвести в рассрочку. И если жилище с остаточной стоимостью будет оценено на сумму менее 15 млн тенге, то рассрочка выдается на срок до 10 лет. А если стоимость превысит порог, то срок рассрочки составит до 15 лет.

Однако казахстанцы, приватизирующие жилище, должны будут внести первоначальный взнос в размере не менее 10% от стоимости жилища (ранее было 30%).

Расширят круг участников

Приватизировать арендное жилье без права выкупа смогут и члены семьи основного арендатора. Это возможно, даже если у них уже есть не более 50% доли в другом приватизированном жилье.

Например, у казахстанцев, которые ранее участвовали в приватизации жилья, дети могут иметь доли в 50% и менее в этом имуществе. По текущим правилам это помешает им самим участвовать в приватизации.

Но теперь наличие доли в 50% или менее не будет основанием для отказа, как и наличие жилища, приватизированного ранее через купонный механизм (действовал в рамках Казахской ССР).

Однако казахстанцы также будут вправе приватизировать только одно жилище из государственного жилищного фонда.

Обсуждение проекта продлится до 9 декабря 2024 года.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию и национальностьНовости Мира
04.11.2024, 19:52 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...