Приватизацию квартир, выданных по аренде без права выкупа, планируют разрешить в Казахстане

Программы по аренде жилья без права выкупа позволяют участникам накопить деньги на первоначальный взнос. Теперь им хотят дать возможность выкупить эти квартиры. Об этом читайте на NUR.KZ.

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На сайте "Открытые НПА" появился проект закона, который вносит изменения в постановление Правительства РК от 2 июля 2013 года № 673 "Об утверждении Правил приватизации жилищ из государственного жилищного фонда".

Эти изменения затрагивают вопросы приобретения квартир участниками программы аренды без права выкупа, которая нацелена на казахстанцев, нуждающихся в жилье.

И если проект одобрят, то участники таких программ смогут выкупить арендные квартиры в рассрочку.

Рассрочка на жилье от государства

Арендное жилище без права выкупа – это жилище, предоставляемое из коммунального жилищного фонда гражданам РК в пользование за плату без права его выкупа. Оно было закреплено в Правилах приватизации жилищ из государственного жилищного фонда (подпункт 8–1 пункта 2).

При этом арендная стоимость такого жилища ниже рыночной, что позволяет участникам программы копить деньги на оформление ипотеки.

Теперь понятие "арендное жилище без права выкупа" планируют устранить.

Но это связано с тем, что будет изменен пункт 8 указанных правил – теперь предоставляемое социально-уязвимым слоям населения жилище из коммунального жилищного фонда может быть приватизировано нанимателем по остаточной стоимости.

То есть участники подобных программ смогут стать собственниками выданного арендного жилья, выкупив его по остаточной стоимости – первоначальная стоимость жилища за вычетом его физического износа.

Выкуп можно будет произвести в рассрочку. И если жилище с остаточной стоимостью будет оценено на сумму менее 15 млн тенге, то рассрочка выдается на срок до 10 лет. А если стоимость превысит порог, то срок рассрочки составит до 15 лет.

Однако казахстанцы, приватизирующие жилище, должны будут внести первоначальный взнос в размере не менее 10% от стоимости жилища (ранее было 30%).

Расширят круг участников

Приватизировать арендное жилье без права выкупа смогут и члены семьи основного арендатора. Это возможно, даже если у них уже есть не более 50% доли в другом приватизированном жилье.

Например, у казахстанцев, которые ранее участвовали в приватизации жилья, дети могут иметь доли в 50% и менее в этом имуществе. По текущим правилам это помешает им самим участвовать в приватизации.

Но теперь наличие доли в 50% или менее не будет основанием для отказа, как и наличие жилища, приватизированного ранее через купонный механизм (действовал в рамках Казахской ССР).

Однако казахстанцы также будут вправе приватизировать только одно жилище из государственного жилищного фонда.

Обсуждение проекта продлится до 9 декабря 2024 года.