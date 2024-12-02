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02.12.2024, 07:26

Можно ли подкрасить цифры на госномере, если они стерлись

Новости Казахстана 0 4 872

Некоторые автовладельцы сталкиваются с проблемой, когда цифры на государственных регистрационных номерах начинают стираться из-за времени или воздействия внешней среды. У некоторых возникает идея решить проблему самостоятельно, подкрашивая стертые символы. Можно ли сделать это самостоятельно и не получить штраф, узнавал Tengri Auto.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как нам сообщили в Комитете административной полиции, такие действия, все-таки, являются нарушением законодательства.

Как объяснили в ведомстве, государственные номера изготавливаются в строгом соответствии с техническими регламентами и государственными стандартами. При их производстве используются специальные краски, которые обеспечивают отражение света и высокую видимость, особенно в темное время суток. Самостоятельное изменение покрытия номера нарушает эти стандарты.

"Подкрашивание цифр или любых элементов номера своими руками является административным нарушением, за которое предусмотрен штраф", - подчеркнули в полиции.

Если номер потерял читаемость, водителям нужно обратиться в спецЦОН для его перевыпуска. Только так можно сохранить соответствие госстандартам и избежать штрафных санкций.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
У меня ещё старые госномерные знаки с литерой R нашего региона. Выглядят как новые
02.12.2024, 03:54
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