Минимальная сумма для жизни сильно снизилась в Казахстане

Прожиточный минимум в Казахстане составил 49 756 тенге, резко снизившись всего за месяц на 9,7%. Сколько денег на минимальные потребности нужно гражданам разных возрастов, читайте в материале NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Прожиточный минимум (ПМ) – это стоимость минимального набора продуктов питания, товаров и услуг, которые нужны для проживания одного человека. Данный показатель рассчитывается ежемесячно и используется для начисления адресной социальной помощи, а также определения уровня бедности населения

В Бюро национальной статистики (БНС) между тем напоминают, что минимальный набор состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и услуги (составляет 45% от общей стоимости). В продукты питания входят 43 позиции. В том числе: мясо, рыба, молоко, масло, хлеб, овощи и фрукты, яйца, сахар, чай и специи.

Чтобы узнать стоимость прожиточного минимума средние цены на продукты питания умножаются на минимальные нормы потребления. Таким образом, ПМ отличается в зависимости от региона страны, а также возрастных и гендерных различий населения.

Какой прожиточный минимум в Казахстане

В ноябре 2024 года прожиточный минимум на душу населения составил 49 756 тенге. Это сразу на 9,7% меньше, чем было в октябре (55 079 тенге).

Но это снижение в БНС объяснили не уменьшением цен, а тем, что в соответствии "Научно обоснованными физиологическими нормами потребления продуктов питания" помидоры, огурцы, арбуз и виноград исключены из потребления в текущем месяце. Поэтому снизилась и общая сумма, необходимая на минимальные потребности.

По сравнению с декабрем прошлого года, она к слову, выросла на 4,4%.

Самый высокий прожиточный минимум зафиксирован в Мангистауской области (60 561 тенге), Астане (53 560 тенге) и Алматы (53 167 тенге). Меньше всего на минимальные потребности нужно жителям Туркестанской (45 528 тенге), Актюбинской (44 957 тенге) и Кызылординской (44 625 тенге) областей.

Какой минимум нужен для разных возрастов

Прожиточный минимум для казахстанских детей до 13 лет между тем составляет самую низкую сумму – 40 018 тенге. А для юношей от 14 до 17 лет, наоборот, самую высокую – 62 886 тенге. Для девушек того же возраста – 48 188 тенге.

Мужчинам и женщинам старше 18 лет нужно минимум 59 145 и 46 959 тенге в месяц соответственно. А пенсионерам и пожилым людям – 46 548 тенге.

Подчеркнем, что такие суммы предназначены для удовлетворения минимальных потребностей, то есть это минимум, который нужен, чтобы выжить. А для нормальной жизнедеятельности, соответственно, необходимо больше.

Также напомним, что ежегодно в Казахстане устанавливается единый прожиточный минимум для расчета базовых социальных выплат. Он может отличаться от регионального.