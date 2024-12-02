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02.12.2024, 10:52

В Нацбанке рассказали о ситуации с курсом тенге

Новости Казахстана 0 341

Национальный банк Казахстана сделал очередное заявление по курсу доллара, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Согласно данным Нацбанка, в ноябре на внутреннем валютном рынке наблюдалось повышение спроса на инвалюту со стороны экономических агентов и ограниченность предложения, в том числе на фоне преодоления обменным курсом психологического уровня.

"На фоне ухудшения ряда фундаментальных факторов для недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты в период с 15 по 28 ноября Национальный банк проводил валютные интервенции. Объем продажи валюты по итогам месяца составил 1,047 миллиарда долларов", - отмечается в сообщении.

По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в декабре 2024 года Нацбанком ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 800 до 900 миллионов долларов.

"В соответствии с ранее озвученным планом, учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет порядка 40 процентов, Национальный банк не осуществлял покупку долларов в инвестиционный портфель пенсионных активов в ноябре. Покупка валюты в декабре также не запланирована", - указывается в сообщении.

По информации госрегулятора, по итогам ноября курс тенге ослаб на 5 процентов - до 512,52 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 278 до 262 миллионов долларов. Общий объем торгов составил 5,5 миллиарда долларов.

"В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем продажи валюты из Нацфонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за ноябрь составили 1 260 миллионов долларов.

"Доля продаж из Нацфонда составила 23 процента от общего объема торгов и не более 60 миллионов долларов в день. При проведении операций со средствами Нацфонда Нацбанком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты", - говорится в сообщении.

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