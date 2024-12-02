Семейную пару пенсионеров убили в Алматы

В департаменте полиции города сообщили, что по факту убийства управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемая задержана и взята по стражу. По предварительным данным, 56-летняя женщина убила своих знакомых в результате ссоры. Другие обстоятельства устанавливаются», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.