Семейную пару пенсионеров убили в Алматы

В Алматы произошло двойное убийство. Тела 89-летней женщины и 87-летнего мужчины найдены в их собственном доме, передает «Голос народа».
В департаменте полиции города сообщили, что по факту убийства управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело.
«Подозреваемая задержана и взята по стражу. По предварительным данным, 56-летняя женщина убила своих знакомых в результате ссоры. Другие обстоятельства устанавливаются», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
Комментарии0 комментарий(ев)