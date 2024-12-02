Можно ли использовать пенсионные накопления для погашения кредитов, рассказал глава ЕНПФ

Изъятие части пенсионных накоплений позволяет досрочно оплатить ипотеку. Но другие кредиты также могут требовать погашения. О том, как можно использовать деньги из ЕНПФ, читайте в материале NUR.KZ.
На сайте "Открытые диалоги" появилось обращение казахстанца к председателю правления Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Жанату Курманову.
Автор обращения просит рассмотреть вопрос о частичном снятии с пенсионного фонда денежных средств для погашения кредитов.
"Ибо возможности для погашения кредитов не имеется. Ежедневно растут пени за кредиты. Часть кредитов переведена по мошенническим схемам при поиске дополнительного заработка онлайн", – указывается в обращении.
Однако глава ЕНПФ отмечает, что подобное решение может негативно отразиться на будущем самих вкладчиков.
"Стратегическая задача обязательных пенсионных отчислений (ОПВ) – обеспечение потребностей жизни вкладчика при выходе на заслуженный отдых. Мы понимаем Вашу ситуацию, но действующим законодательством не предусмотрена возможность использования пенсионных накоплений до наступления определенных условий", – сообщает Жанат Курманов.
При этом он отмечает, что к таким условиям, разрешающим оформить досрочные пенсионные выплаты из ЕНПФ, относятся:
Также глава фонда напомнил, что казахстанцы имеют право использовать часть пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и лечения, не входящего в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям.
Но для этого нужно соответствовать некоторым требованиям (пункт 3 статьи 220 Социального кодекса):
Таким образом, частичное изъятие пенсионных накоплений на погашение кредитов не предусмотрено действующим законодательством.
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