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02.12.2024, 12:02

Можно ли использовать пенсионные накопления для погашения кредитов, рассказал глава ЕНПФ

Новости Казахстана 0 402

Изъятие части пенсионных накоплений позволяет досрочно оплатить ипотеку. Но другие кредиты также могут требовать погашения. О том, как можно использовать деньги из ЕНПФ, читайте в материале NUR.KZ.

Иллюстративное фото: 12963734/Getty Images
Иллюстративное фото: 12963734/Getty Images

На сайте "Открытые диалоги" появилось обращение казахстанца к председателю правления Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Жанату Курманову.

Автор обращения просит рассмотреть вопрос о частичном снятии с пенсионного фонда денежных средств для погашения кредитов.

"Ибо возможности для погашения кредитов не имеется. Ежедневно растут пени за кредиты. Часть кредитов переведена по мошенническим схемам при поиске дополнительного заработка онлайн", – указывается в обращении.

Однако глава ЕНПФ отмечает, что подобное решение может негативно отразиться на будущем самих вкладчиков.

Накопления – будущее казахстанцев

"Стратегическая задача обязательных пенсионных отчислений (ОПВ) – обеспечение потребностей жизни вкладчика при выходе на заслуженный отдых. Мы понимаем Вашу ситуацию, но действующим законодательством не предусмотрена возможность использования пенсионных накоплений до наступления определенных условий", – сообщает Жанат Курманов.

При этом он отмечает, что к таким условиям, разрешающим оформить досрочные пенсионные выплаты из ЕНПФ, относятся:

  • наличие инвалидности первой и второй групп, если она установлена бессрочно;
  • с 45 лет при достаточности пенсионных накоплений для заключения договора пенсионного аннуитета;
  • выезд на постоянное место жительства за пределы РК иностранцами и лицами без гражданства.

Также глава фонда напомнил, что казахстанцы имеют право использовать часть пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и лечения, не входящего в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям.

Но для этого нужно соответствовать некоторым требованиям (пункт 3 статьи 220 Социального кодекса):

  • если сумма пенсионных накоплений за счет ОПВ, имеющаяся на пенсионном счете вкладчика, превышает порог минимальной достаточности;
  • если размер пенсии обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40%, определяемого правительством;
  • если вкладчиком заключен договор пенсионного аннуитета со страховой организацией;
  • если вкладчиком является получатель пенсионных выплат за выслугу лет.

Таким образом, частичное изъятие пенсионных накоплений на погашение кредитов не предусмотрено действующим законодательством.

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