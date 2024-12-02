Доллар достиг 530 тенге в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Казахстана снова вырос. В ряде городов американскую валюту уже продают за 530 тенге, передает Tengrinews.kz.
По состоянию на 13:30 средний курс доллара на покупку и продажу составил:
Наибольший курс зафиксирован в Костанае, где продажа доллара достигла отметки в 535 тенге.
1 доллар - 511,22 тенге.
1 евро - 540,05 тенге.
1 рубль - 4,73 тенге.
Напомним, ранее председатель Нацбанка Тимур Сулейменов рассказал, как ощутил на себе рост курса доллара. По словам Сулейменова, он бы не стал переоценивать последнее движение курса "чересчур сильно". Ситуацию с ослаблением тенге председатель Нацбанка назвал "не столь критичной".
Председатель Нацбанка также высказался о колебаниях курса: "Пожму плечами, пойду дальше".
Кроме того, Сулейменов оценил риски обвала тенге и ответил на вопрос, достигнет ли доллар 600 тенге.
Отметим, что по итогам дневных торгов 29 ноября на Казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс доллара составил 511,22 тенге, снизившись на 1,83 тенге.
Ранее в Нацбанке заявили, что в настоящее время наблюдается повышенная волатильность на глобальных финансовых рынках, что связано с результатами президентских выборов в США. Отмечалось, что победа Дональда Трампа вызвала укрепление доллара и ослабление валют развивающихся стран, включая тенге.
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