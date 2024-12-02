Адреса дежурных спецЦОНов изменились в Казахстане

Госкорпорация “Правительство для граждан” опубликовала список актуальных адресов дежурных Центров обслуживания населения (ЦОН) и специализированных ЦОНов в Казахстане, передает Liter.kz .

Фото: EGov.kz

Ознакомиться с актуальным списком дежурных центров вашего региона можно здесь:

Напомним, что дежурные ЦОНы работают в будние дни до 20:00, в субботу – до 13:00.

Дежурные спецЦОНы принимают граждан с понедельника по пятницу до 18:00, а выдача готовых документов осуществляется до 20:00.

В субботу спецЦОНы работают до 13:00.