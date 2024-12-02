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02.12.2024, 15:58

Кому повысят зарплаты в 2025 году в Казахстане

Новости Казахстана 0 383

В Казахстане увеличат зарплаты еще одной категории работников. Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

По его словам, должностные оклады работников научных организаций будут увеличены с 2025 года на 17 процентов.

"Должностные оклады работников научных организаций увеличены также на 18 процентов (в этом году - прим.), с января 2025 года – на 17 процентов. Правительство продолжит реализацию намеченных планов по стимулированию инвестиций и диверсификации экономики", - сказал Нурлан Байбазаров на брифинге в правительстве.

Вице-премьер добавил, что в стране начали реализацию 17 крупных проектов более высокого передела в нефтегазохимии, машиностроении, металлургии и агропроме.

"В экономику вливаются большие инвестиции. В этом году только в рамках реализации масштабных инициатив Главы государства (жилищное строительство, газификация регионов, модернизация ЖКХ, транспортная инфраструктура) финансирование экономики превысило 2 триллиона тенге", - отметил он.

Также в этом году начата реализация национального инфраструктурного плана до 2029 года на общую сумму порядка 40 триллионов тенге. До конца 2024 года будет принят национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов.

"Продолжится поддержка фермеров. В следующем году финансирование ВПР увеличено до 700 миллиардов тенге. На сегодня уже принимаются заявки от фермеров. Усилена работа по привлечению иностранного капитала в нашу экономику. Продолжится системная работа по улучшению условий для бизнеса и либерализации экономики", - добавил Байбазаров.

В правительстве ожидают, что приток иностранной валюты в экономику от реализации правительственных программ окажет стабилизирующий эффект на валютный рынок и будет способствовать дальнейшему росту экономики.

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