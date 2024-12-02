С января 2025 года в Казахстане проведут индексацию пенсий и выплат

На брифинге в правительстве по ситуации на валютном рынке Казахстана глава Миннацэкономики заявил об индексации пенсий и выплат в 2025-м году, передает корреспондент NUR.KZ.
"По повышению соцвыплат, с января текущего года будет осуществлена ежегодная индексация всех пенсий, пособий с учетом уровня инфляции. С 1 января 2025 года будет осуществлена ежегодная индексация солидарной пенсии на 8,5%, социальных пособий и базовых пенсий - на 6,5%. По поручению главы государства продолжается поэтапное повышение размера базовой пенсии.
В республиканском бюджете на 2025 год предусмотрены расходы на 42 вида социальных выплат в сумме более 6 трлн тенге. С начала 2025 года все размеры государственных пособий семьям, имеющим детей, будут проиндексированы на 6,5%", - заявил глава МНЭ Нурлан Байбазаров.
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