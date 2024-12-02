С января 2025 года в Казахстане проведут индексацию пенсий и выплат

"По повышению соцвыплат, с января текущего года будет осуществлена ежегодная индексация всех пенсий, пособий с учетом уровня инфляции. С 1 января 2025 года будет осуществлена ежегодная индексация солидарной пенсии на 8,5%, социальных пособий и базовых пенсий - на 6,5%. По поручению главы государства продолжается поэтапное повышение размера базовой пенсии.