Возможен ли в Казахстане дефолт - ответ министра нацэкономики

Возможен ли в Казахстане дефолт? На этот вопрос ответил вице-премьер, министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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На брифинге в правительстве у Байбазарова спросили, возможен ли в Казахстане дефолт в связи с растущим курсом доллара.

"Никакого дефолта не ожидается ни со стороны правительства, ни со стороны квазигосударственного сектора, если это касается финансовых вопросов в целом, вопросов привлечения инвестиций, возврата инвестиций и так далее", - ответил Байбазаров.

Вице-премьер подчеркнул, у государства есть все необходимые резервы и "финансы стабильны".

"Поэтому здесь не приходится говорить ни о каком дефолте. Что касается импорта, то есть импортозависимость у нас по непродовольственным товарам. В первую очередь это стройматериалы, есть импортозависимость от оборудования разного рода, техники и так далее. Поэтому в этом направлении у нас, как я сказал, работа активно продолжается", - отметил чиновник.

Для снижения импортозависимости по основным видам товаров правительство реализует проекты в сфере агропромышленного комплекса, в производственной сфере.

"Эти колебания всегда происходили и будут происходить. Вопрос в том, как реагировать и какие меры превентивно принимать, чтобы снизить негативные последствия такого колебания валютных курсов", - сказал вице-премьер.

Дефолт - это ситуация, когда одна из сторон не может оплатить требуемые проценты по займу или основную сумму долга. Дефолт могут объявлять как физические лица и компании, так и отдельные государства, если они не могут расплатиться по своим обязательствам.