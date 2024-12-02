Одна машина в год: что поменялось в правилах ввоза автомобилей в Казахстане

С началом зимы поменялись правила ввоза автомобилей в Казахстан. Так, ограничено число ввозимых авто для физлиц, а высокие пошлины могут отменить или отсрочить. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: alfexe/Getty Images

Новость о том, что в Казахстане с 1 декабря поменяются правила ввоза некоторых автомобилей вызвала определенные вопросы у населения. Так, отмечалось, что теперь автомобили моложе 3-х лет, ввозимые на основании документа под названием "одобрение типа транспортного средства" (ОТТС), могут импортировать только юридические лица, указанные в ОТТС.

А физические лица смогут ввозить авто только по свидетельству о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и всего один автомобиль в год (новый или подержанный). В то же время казахстанцы должны будут платить специальные ставки пошлины в 48%.

Но пока нововведения для физлиц еще обсуждаются и могут быть изменены.

Зачем нужны эти нормы

Как сообщает портал Kolesa.kz со ссылкой на ответ Комитета государственных доходов РК (КГД), ограничение будет распространяться только на так называемых серых дилеров.

"То есть на юридические лица, которые импортируют в Казахстан машины с использованием ОТТС, оформленных ранее официальными дистрибьюторами марок и производителями", – сообщается в источнике.

При этом отмечается, что обычных граждан, ввозящих новые автомобили по СБКТС, а также компании, доставляющие в страну авто в возрасте старше трех лет и оформляющие для этого СБКТС, нововведение не коснется.

"О причинах, сподвигнувших отечественный Минпром дать подобное разъяснение, нигде не сообщается. Но нетрудно понять, что таким образом власти хотят поддержать официальных дилеров и казахстанские предприятия по сборке авто, чтобы частные компании те же новенькие модели через границу не ввозили", – отмечается в источнике.

Однако позже в Kolesa.kz отметили, что эти требования правил и тарифы вовсе не новые – ранее их в Казахстане просто не использовали. При этом окончательное решение еще не было принято.

Пока все находится на обсуждении

"По имеющимся у редакции Kolesa.kz данным, вопросы ввоза автомобилей по правилам, которые ранее были предписаны законодательством, но не исполнялись, а также проблемы, которые высветило решение поменять алгоритмы сертификации и растаможки, пока на обсуждении.

И есть вероятность, что в первых числах декабря министерства и ведомства придут к единому мнению. К какому – вопрос открытый", – сообщается в источнике.

В то же время указывается, что в планах, озвученных КГД, остается сохранение требования для юрлиц, запрещающего ввозить машины в страну по ОТТС от других компаний.

Однако для казахстанцев-физлиц планируется ввести определенные уступки. Например, могут исключить введение повышенной таможенной ставки на уровне 48% и выше. Вместо нее ожидается использование прежней ставки в размере 15%.