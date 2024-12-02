Арестованы гендиректор и сотрудники филиала “Казахтелекома“

Ведется расследование уголовного дела Антикоррупционной службой по Жамбылской области в отношении должностных лиц подразделения, которое отвечает за управление портфелем недвижимости нацкомпании.

"Генеральный директор и ряд сотрудников филиала подозреваются в том, что вопреки интересам государства и в целях извлечения выгод для предпринимателя реализовали ему административное здание общества в городе Таразе по заведомо заниженной стоимости. В результате их незаконных действий государству причинен материальный ущерб на сумму более 450 миллионов тенге", - говорится в сообщении.