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02.12.2024, 21:32

Украинцу, с детства живущему в Казахстане, не предоставили убежища

Новости Казахстана 0 450

Алматы. 2 декабря. КазТАГУкраинцу и гражданину России Евгению Наказненко отказали в предоставлении убежища в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Фото с сайта kaztag.kz
Фото с сайта kaztag.kz

«После всестороннего изучения материалов дела и выслушав доводы заявителя, управление занятости и социальных программ города Алматы с учетом рекомендации Комиссии Nº12 от 28.11.2024 года, приняла решение отказать в присвоении статуса беженца в Республике Казахстан», - говорится в копии решения, которую редакции КазТАГ предоставил адвокат Мурат Адам.

Наказненко в социальных сетях активно выступал против войны между Россией и Украиной, 17 сентября его задержали в аэропорту Алматы по обвинению Россией по статье 205.2, часть вторая – «оправдание терроризма», и по части первой статьи 207.3 – «распространение фейков об армии».

Он попросил об убежище в Казахстане, однако комиссия посчитала, что его опасения безосновательны и ничем не подкреплены.

Адвокат Мурат Адам рассказал, чем же отличается отличается Наказненко от других россиян, которые также подавались на убежище.

«Во-первых, он наш соотечественник, хоть он и не родился здесь, но в садик, школу, университет, полностью ходил в Казахстане, он родом из Восточно-Казахстанской области. Там у него живут родители, бабушка-украинка. По национальности он наполовину украинец», - поделился адвокат.

В законе о беженстве РК предусмотрены основания, по которым наша страна обязана отказать в предоставлении убежища. По словам адвоката, ни под одно из этих оснований Евгений не попадает.

«Одно из оснований – если лицо, поддающее на предоставление убежища, физически участвовало в террористических действиях. По нему же уголовное дело возбудили на территории Российской Федерации за оправдание терроризма. Ну понятно, что оправдание терроризма и совершение непосредственно террористических действий, это не одно и то же, это разные вещи. Вот, поэтому при наличии вот этих двух оснований, мы все эти обстоятельства подтвердили документально, я запросил материалы уголовного дела, все им предоставил, обосновал, но, к сожалению, никакой мотивировки мы в этом решении, тем моим доводом, мы, к сожалению, не получили. Видно, что решение было политическое», - считает адвокат.

Назаренко в сентябре 2022 года приехал в Казахстан и с тех пор не возвращался в Россию. Тут он руководил сетью языковых школ Oxford Team, и параллельно преподавал казахский язык, который он знает в совершенстве. В Казахстане у него был вид на жительство. Мурат Адам отмечает, что Наказненко в Казахстане платит налоги, ведет бизнес и мужчина даже не пытался скрываться от властей Российской Федерации.

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