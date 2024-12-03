Нацфонд – детям: примерную сумму выплат в 2025 году подсчитали аналитики

Выплаты из Нацфонда ежегодно начисляются гражданам Казахстана в возрасте до 18 лет. Размер начислений зависит от различных факторов, которые учитываются при расчетах. Об этом читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: Seamind Panadda/EyeEm/Getty Images

В 2024 году в Казахстане стартовала программа "Нацфонд – детям", в рамках которой несовершеннолетним гражданам страны ежегодно начисляются деньги из доходов фонда на обеспечение их образования или улучшение жилищных условий.

В текущем году на счета 6,9 млн детей начислили 695,5 млн долларов США, или 100,52 доллара каждому.

На следующий год, как подсчитали аналитики Telegram-канала ENERGY MONITOR, размер начислений может увеличиться.

Сколько денег могут получить дети в 2025 году

"Валютные активы Нацфонда составили в среднем 60 млрд долларов в 2024 году, а среднегодовая доходность активов за последние 18 лет составила 3%.

Если разделить выплаты (примерно 900 млн долларов будет начислено детям до 18 лет) на 7 млн детей, то каждый ребенок получит в 2025 году по 128 долларов. Это на 28 долларов больше, чем годом ранее", – подсчитали аналитики.

Также ранее в Нацбанке отметили, что в январе следующего года суммы индивидуальных начислений, скорее всего, превысят 100 долларов.

Однако важно учитывать, что окончательная сумма выплат может оказаться другой, так как на это влияет несколько факторов.

Что говорят в Нацбанке

Согласно ответу Нацбанка на официальный запрос редакции NUR.KZ, за 10 месяцев 2024 года инвестиционный доход Национального фонда составил 8,4% или порядка 5 млрд долларов США, а валютные активы достигли 60,7 млрд долларов США.

А средняя доходность Национального фонда за 18 лет составляет 3,03%.

"В 2025 году участникам программы "Нацфонд – детям" планируется начисление целевых требований в сроки, установленные правилами.

При этом размер суммы начисления на каждого ребенка, а также размер суммы выплат детям, которые достигнут 18 лет в 2025 году, будут известны только после получения ЕНПФ необходимых сведений по количеству детей из Государственной базы данных "Физические лица" (ГБДФЛ).

ЕНПФ самостоятельно формирует электронный список участников целевых требований в информационной системе ЕНПФ на основании полученных сведений из ГБДФЛ", – отмечается в ответе Нацбанка РК.

При этом важно помнить, что также учитываются такие факторы, как целевые требования лиц, переехавших из страны (они перераспределяются между остальными получателями), количество детей, принявших гражданство РК в 2024 году и так далее.

Поэтому точная сумма начислений будет озвучена позже Национальным банком РК.

Напомним, чтобы забрать начисленные детям накопления из Нацфонда, казахстанцам нужно подать заявление при достижении 18 лет.