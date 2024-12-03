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03.12.2024, 09:37

Хищение более 1,1 миллиарда: квартиры и дома конфисковали в Астане и Шымкенте

Новости Казахстана 0 550

Агентство по финансовому мониторингу конфисковало в доход государства недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, на сумму более 358 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Турар Казангапов
Фото ©️ Турар Казангапов

Сообщается, что департаментом АФМ по Шымкенту завершено досудебное расследование в отношении должностных лиц региона и ГКП "Куатжылуорталык-3" по факту хищения бюджетных средств, выделенных на проведение текущего ремонта тепловых сетей и линий электропередачи города, на сумму более 1,1 миллиарда тенге путем завышения сметной стоимости, а также платы за фактически не выполненные работы.

"Кроме того, подозреваемые должностные лица в целях отмывания похищенных преступных средств привлекли группу "обнальщиков", которые за денежное вознаграждение в размере 7 процентов через созданные 24 неблагонадёжные предприятия, оформленные на подставных лиц, предоставляли фиктивные документы (счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ, договоры) о якобы заключенных сделках по поставке товаров и оказанию услуг", - рассказали в АФМ.

В рамках параллельного финансового расследования установлено недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, а именно две квартиры в Шымкенте и Астане с парковочным местом, три частных дома в Шымкенте, а также денежные средства на счетах в банке на сумму 50 миллионов тенге, на которые с санкции суда в целях конфискации наложен арест.

"Приговором суда все семь обвиняемых понесли наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7,5 года", - добавили в АФМ.

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