Слабый рубль тянет тенге вниз. Последствия

В беседе с LS она отметила, что текущая динамика пары RUB/KZT связана с тем, что российская валюта слабеет быстрее, чем тенге.

По ее словам, с начала сентября курс рубля упал на 18%. Скрипченко связывает это с недостатком ликвидности на валютном рынке России вследствие введенных санкций, снижения нормы об обязательной продаже экспортной выручки до 25%, продолжающегося выхода нерезидентов из российского бизнеса и финансовых активов. А также эмоциональных покупок на фоне геополитической ситуации и роста цен.

"При этом обменный курс тенге, находясь под влиянием внешних и внутренних факторов, ослаб на 6%, причем основное снижение пришлось на вторую половину ноября. Его динамика, главным образом, определялась резким ослаблением рубля, ухудшением прогнозов по курсу нацвалюты, волатильностью нефтяных котировок, снижением объемов добычи сырья внутри страны и ростом индекса доллара США", – подчеркнула Скрипченко.

Аналитик рассказала, что в то же время поддержку тенге оказывали такие события, как возврат нормы об обязательной продаже валютной выручки квазигоссектором, повышенные объемы нетто-продажи инвалюты Нацбанком и валютные интервенции, а также резкое повышение базовой ставки с 14,25% до 15,25%.

"Соответственно, движение кросс-курса RUB/KZT будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на российском и казахстанском валютных рынках", – ожидает она.

Что касается эффекта слабого рубля на казахстанскую экономику, то представитель АФК напомнила, что Россия все еще остается одним из основных торговых партнеров республики.

Она привела данные Бюро нацстатистики, согласно которым за январь-октябрь 2024 года импорт РФ составил 30% от совокупного импорта в Казахстан. Таким образом, снижение курса рубля может привести к удешевлению российских товаров и повышению их доступности для казахстанских потребителей, считает аналитик.

"С одной стороны, это могло бы способствовать дальнейшему снижению инфляции в нашей стране, а с другой – негативно сказываться на возможностях отечественных производителей в импортозамещении и развитии собственных производств", – отметила Скрипченко.

Собеседница LS рассказала, что, кроме изготовителей пищевых продуктов, потенциально от данной ситуации могут пострадать локальные производители, чьи товары лидируют в структуре импорта России. В их числе металлы и изделия из них, машины и оборудование, химическая продукция, продовольственные и топливно-энергетические товары и продукты животного и растительного производства.

Также представитель АФК прокомментировала вопрос о том, будет ли Нацбанк искусственно поддерживать пару RUB/KZT в коридоре 5 тенге за рубль.

"Основной целью регулятора является поддержание стабильности цен, а также обеспечение финансовой и экономической стабильности в стране. При этом обменные курсы являются свободно плавающими и определяются под воздействием комплекса внешних и внутренних фундаментальных факторов. Нацбанк следит за ситуацией на локальном рынке и имеет полномочия принимать решения в целях стабилизации ситуации при экстремальных колебаниях. Однако искусственная поддержка курсов к этим мерам не относится и в отношении пары RUB/KZT в настоящее время не требуется", – заключила Скрипченко.

Напомним, что по итогам торгов на KASE 2 декабря средневзвешенный курс USD/KZT составил 524,79 тенге за $1, тогда как курс российской валюты к тенге – 4,92 тенге за рубль.

Между тем в обменниках Алматы и Астаны американскую валюту продают по 527-530 тенге за $1.