Помогал в паводки: пса-героя по кличке Пшөн застрелили в Атырауской области

В Атырауской области неизвестные застрелили пса по кличке Пшөн, который весной прославился на весь Казахстан, помогая строить насыпи из песка во время паводков. Корреспонденту Tengri Life информацию подтвердила хозяйка собаки.

Кадр из видео

Зәмзәгүл рассказала, что пса по кличке Пшөн застрелили в минувший четверг, 28 ноября. С самого рождения он воспитывался у нее в семье в селе Сарытогай Атырауской области.

"Наш пес вышел за пределы двора. Мы его всегда легко отпускали. Он потом возвращался домой. В этот раз, его, к сожалению, застрелили. Отлов собак был неподалеку и они, увидев его, почему-то убили. Не узнали его. Нам рассказали соседи, мы забрали пса и похоронили. Не знаю, почему сотрудники отлова собак были рядом в тот день, может кто-то пожаловался на животных. Сейчас даже с вами говорю, сразу начинаю плакать. Это для нас, для нашего аула большая потеря", - отметила Зәмзәгүл.

По словам Зәмзәгүл, в декабре собаке должно было исполнится три года. У пса не осталось щенят.

"Очень больно, что так произошло. У него нет щенят. Мы очень любим животных, поэтому думаем, взять еще одну собаку. Пока не знаем, но нам уже предлагают. Может быть, назовем его Пшөн младший", - добавила она.

Напомним, в апреле 2024 года, в мессенджерах распространились видео с собакой, которая активно помогала жителям на противопаводковых работах в Атырауской области. Пес таскал мешки, таким образом помогая людям в строительстве дамбы.

"Очень рады, что видео с нашим псом разлетелось, он наш верный друг и теперь местная знаменитость. Все его здесь знают и очень им гордятся", – отмечала тогда Зәмзәгүл.

Хозяева собаки завели в свое время аккаунт для пса. Там они публиковали милые видео будней с любимым питомцем.

Новость о том, что пса больше нет, шокировала казахстанцев. Многие не могут поверить в случившееся, другие оставляют соболезнования.