На отстрел собак в Косшы отреагировал аким области

В Косшы устроили отстрел собак. Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов заявил, что в курсе инцидента и держит вопрос на личном контроле, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Ранее в соцсетях прогремела новость: в Косшы устроили массовый отстрел собак. При этом, как отмечают жители, среди убитых животных оказались домашние питомцы.

Об этом инциденте спросили у акима Акмолинской области Марата Ахметжанова во время его отчетного брифинга в СЦК.

"Был случай, когда обнаружили трупы собак в Косшы. Мной взят этот вопрос на контроль. Возбуждено уголовное дело по 316 статье - это преступное обращение с животными. Сейчас идет досудебное расследование. Будут установлены все обстоятельства и виновные лица будут привлечены к ответственности", - пообещал он.

При этом глава региона сообщил, что в следующем году в Астане будет построен государственный приют для собак.

"Вопрос с собаками нужно комплексно решать, с акиматом Астаны мы заключили меморандум (...) Мы сейчас выделяем большой участок - Астана будет строить государственный приют для собак. Сегодня у нас, к сожалению, нет возможности содержать собак, поэтому на следующий год начнется строительство приюта", - добавил Марат Ахметжанов.

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