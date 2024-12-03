"Один человек взял 793 авто": глава Минпромстроя о ввозе авто в Казахстан

Глава Минпромышленности и строительства сегодня на брифинге в кабмине прокомментировал правило ввоза автомобилей в Казахстан, которое действует с 2015 года, передает корреспондент NUR.KZ.

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"Учитывая нынешнее подорожание доллара, можно сказать, что теперь для казахстанцев автомобиль вообще станет роскошью?" - поинтересовались журналисты.

"В первую очередь я бы хотел вам пояснить две вещи. Завоз автомобилей в страну по этим правилам действует с 2015 года. То есть никаких изменений в правилах не было. Второе, я просто приведу два факта. В 2023 году у нас были случаи, когда один человек взял 793 автомобиля. 34 человека, у нас завезли более 100 автомобилей. То есть по всеми признакам они занимаются предпринимательской деятельностью. Поэтому в первую очередь, дело не в установлении каких-то ограничений", - сказал Шарлапаев.

По его словам, если люди хотят заниматься предпринимательской деятельностью, буквально сотнями ввозить машины, то они должны соблюдать законные требования государственных органов и платить все соответствующие сборы.