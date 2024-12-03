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03.12.2024, 12:58

"Один человек взял 793 авто": глава Минпромстроя о ввозе авто в Казахстан

Новости Казахстана 0 551

Глава Минпромышленности и строительства сегодня на брифинге в кабмине прокомментировал правило ввоза автомобилей в Казахстан, которое действует с 2015 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Иллюстративное фото: Pexels
Иллюстративное фото: Pexels
"Учитывая нынешнее подорожание доллара, можно сказать, что теперь для казахстанцев автомобиль вообще станет роскошью?" - поинтересовались журналисты.

"В первую очередь я бы хотел вам пояснить две вещи. Завоз автомобилей в страну по этим правилам действует с 2015 года. То есть никаких изменений в правилах не было. Второе, я просто приведу два факта. В 2023 году у нас были случаи, когда один человек взял 793 автомобиля. 34 человека, у нас завезли более 100 автомобилей. То есть по всеми признакам они занимаются предпринимательской деятельностью. Поэтому в первую очередь, дело не в установлении каких-то ограничений", - сказал Шарлапаев.

По его словам, если люди хотят заниматься предпринимательской деятельностью, буквально сотнями ввозить машины, то они должны соблюдать законные требования государственных органов и платить все соответствующие сборы.

"Еще раз я повторюсь, чтобы окончательно поставить в этом вопросе точку. Первое - никаких изменений в правилах нового сбора не было. Они действовали, я ещё раз повторяюсь, с 2015 года. И в первую очередь я бы хотел сказать, что понятно, что 100 машин, 793 машины не завозят для личного пользования. Понятно, что они их перепродают. Но если они занимаются бизнесом, то, пожалуйста, давайте зарегистрируем ТОО и давайте официально заниматься бизнесом, а не пытаться обходить законные требования государства", - резюмировал министр.

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