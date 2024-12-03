Декларирование доходов: кого в Казахстане обяжут раскрывать свои активы

В ответе на запрос редакции сообщается, что профильное ведомство предлагает обязать сдавать входную декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) следующих лиц:

Граждан РК и резидентов РК, имеющих имущество за рубежом; Кандидатов на выборные должности, на госдолжности и приравненные к ним; Лиц, желающих стать крупными участниками банков, рынка ценных бумаг, страховых организаций.

Также хотят обязать сдавать отчет тех, кто приобрел за календарный год имущество совокупной стоимостью свыше 20 тыс. МРП* (73,9 млн тенге) в стране и за ее пределами. К данным объектам относятся:

недвижимость (дома, квартиры, коммерческие здания, земельные участки);

воздушные и морские суда (самолеты, вертолеты, яхты, корабли);

транспорт и спецтехника (легковые и грузовые авто, строительная, сельскохозяйственная и иная спецтехника);

инвестиционные драгоценные металлы (золото, серебро и другие металлы);

доля участия в уставном капитале юрлица;

доля в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве;

ценные бумаги и производные финансовые инструменты;

объекты интеллектуальной собственности и авторского права;

цифровые активы;

прочее имущество (ювелирные изделия, предметы искусства и антиквариат).

"Например, если имущество куплено в 2025 году, то обязанность по подаче декларации возникает за 2025 год, и отчитаться необходимо до 15 сентября 2026 года", – пояснили в госоргане.

При этом в КГД пояснили: несмотря на то, что покупка актива видна фискальным органам, отчет по форме 270.00 необходим для отражения источников покрытия расходов на данное приобретение.

Между тем продолжат ежегодно отчитываться о доходах и имуществе (формы 270.00) следующие лица:

госслужащие и приравненные к ним лица (включая руководителей и учредителей квазигоссектора) и их супруги;

крупные участники банков, рынка ценных бумаг, страховых организаций и их супруги;

руководители и учредители (участники) коммерческих организаций и их супруги;

лица, занимающиеся частной практикой;

лица, имеющие имущество за рубежом;

лица, получившие доход, облагаемый самостоятельно, за исключением ИП;

лица, имеющие деньги в иностранных банках свыше 1 тыс. МРП (3,6 млн тенге);

лица, совершившие приобретение крупного имущества совокупной стоимостью свыше 20 тыс. МРП (73,9 млн тенге) в РК или за ее пределами.

Что касается отмены последнего этапа всеобщего декларирования, то под данное исключение подпадают казахстанцы, у которых нет активов за рубежом.

Также могут освободить от ежегодной сдачи отчетов индивидуальных предпринимателей, работников бюджетных организаций и субъектов квазигосударственного сектора в случае отсутствия иных условий.

"При этом автоматизированный фискальный контроль будет проводиться по всем гражданам страны на предмет занижения доходов и сокрытия объектов обложения вне зависимости от обязательств по представлению декларации", – говорится в ответе на запрос.

В КГД добавили, что данные предложения будут рассматриваться в парламенте. Однако сроки не указаны.

Напомним, что в 2025 году в рамках четвертого этапа впервые отчитаться должны были работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и т.д., это порядка 8 млн человек.

*1 МРП в 2024 году составляет 3 692 тенге