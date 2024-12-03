Декларирование доходов: кого в Казахстане обяжут раскрывать свои активы

В Комитете госдоходов разъяснили LS, для каких казахстанцев хотят сохранить обязательное декларирование, а кого могут освободить от этого.
В ответе на запрос редакции сообщается, что профильное ведомство предлагает обязать сдавать входную декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) следующих лиц:
Также хотят обязать сдавать отчет тех, кто приобрел за календарный год имущество совокупной стоимостью свыше 20 тыс. МРП* (73,9 млн тенге) в стране и за ее пределами. К данным объектам относятся:
"Например, если имущество куплено в 2025 году, то обязанность по подаче декларации возникает за 2025 год, и отчитаться необходимо до 15 сентября 2026 года", – пояснили в госоргане.
При этом в КГД пояснили: несмотря на то, что покупка актива видна фискальным органам, отчет по форме 270.00 необходим для отражения источников покрытия расходов на данное приобретение.
Между тем продолжат ежегодно отчитываться о доходах и имуществе (формы 270.00) следующие лица:
Что касается отмены последнего этапа всеобщего декларирования, то под данное исключение подпадают казахстанцы, у которых нет активов за рубежом.
Также могут освободить от ежегодной сдачи отчетов индивидуальных предпринимателей, работников бюджетных организаций и субъектов квазигосударственного сектора в случае отсутствия иных условий.
"При этом автоматизированный фискальный контроль будет проводиться по всем гражданам страны на предмет занижения доходов и сокрытия объектов обложения вне зависимости от обязательств по представлению декларации", – говорится в ответе на запрос.
В КГД добавили, что данные предложения будут рассматриваться в парламенте. Однако сроки не указаны.
Напомним, что в 2025 году в рамках четвертого этапа впервые отчитаться должны были работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и т.д., это порядка 8 млн человек.
*1 МРП в 2024 году составляет 3 692 тенге
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