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03.12.2024, 13:55

Декларирование доходов: кого в Казахстане обяжут раскрывать свои активы

Новости Казахстана 0 4 573

В Комитете госдоходов разъяснили LS, для каких казахстанцев хотят сохранить обязательное декларирование, а кого могут освободить от этого.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

В ответе на запрос редакции сообщается, что профильное ведомство предлагает обязать сдавать входную декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) следующих лиц:

  1. Граждан РК и резидентов РК, имеющих имущество за рубежом;
  2. Кандидатов на выборные должности, на госдолжности и приравненные к ним;
  3. Лиц, желающих стать крупными участниками банков, рынка ценных бумаг, страховых организаций.

Также хотят обязать сдавать отчет тех, кто приобрел за календарный год имущество совокупной стоимостью свыше 20 тыс. МРП* (73,9 млн тенге) в стране и за ее пределами. К данным объектам относятся:

  • недвижимость (дома, квартиры, коммерческие здания, земельные участки);
  • воздушные и морские суда (самолеты, вертолеты, яхты, корабли);
  • транспорт и спецтехника (легковые и грузовые авто, строительная, сельскохозяйственная и иная спецтехника);
  • инвестиционные драгоценные металлы (золото, серебро и другие металлы);
  • доля участия в уставном капитале юрлица;
  • доля в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве;
  • ценные бумаги и производные финансовые инструменты;
  • объекты интеллектуальной собственности и авторского права;
  • цифровые активы;
  • прочее имущество (ювелирные изделия, предметы искусства и антиквариат).

"Например, если имущество куплено в 2025 году, то обязанность по подаче декларации возникает за 2025 год, и отчитаться необходимо до 15 сентября 2026 года", – пояснили в госоргане.

При этом в КГД пояснили: несмотря на то, что покупка актива видна фискальным органам, отчет по форме 270.00 необходим для отражения источников покрытия расходов на данное приобретение.

Между тем продолжат ежегодно отчитываться о доходах и имуществе (формы 270.00) следующие лица:

  • госслужащие и приравненные к ним лица (включая руководителей и учредителей квазигоссектора) и их супруги;
  • крупные участники банков, рынка ценных бумаг, страховых организаций и их супруги;
  • руководители и учредители (участники) коммерческих организаций и их супруги;
  • лица, занимающиеся частной практикой;
  • лица, имеющие имущество за рубежом;
  • лица, получившие доход, облагаемый самостоятельно, за исключением ИП;
  • лица, имеющие деньги в иностранных банках свыше 1 тыс. МРП (3,6 млн тенге);
  • лица, совершившие приобретение крупного имущества совокупной стоимостью свыше 20 тыс. МРП (73,9 млн тенге) в РК или за ее пределами.

Что касается отмены последнего этапа всеобщего декларирования, то под данное исключение подпадают казахстанцы, у которых нет активов за рубежом.

Также могут освободить от ежегодной сдачи отчетов индивидуальных предпринимателей, работников бюджетных организаций и субъектов квазигосударственного сектора в случае отсутствия иных условий.

"При этом автоматизированный фискальный контроль будет проводиться по всем гражданам страны на предмет занижения доходов и сокрытия объектов обложения вне зависимости от обязательств по представлению декларации", – говорится в ответе на запрос.

В КГД добавили, что данные предложения будут рассматриваться в парламенте. Однако сроки не указаны.

Напомним, что в 2025 году в рамках четвертого этапа впервые отчитаться должны были работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и т.д., это порядка 8 млн человек.

*1 МРП в 2024 году составляет 3 692 тенге

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