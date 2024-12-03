Обязательное автострахование изменится для казахстанцев

В ответе на официальный запрос LS в АРРФР отметили, что в настоящее время в рамках рабочей группы обсуждается ряд изменений.

В их числе пересмотр размера следующих страховых выплат:

за ущерб транспортному средству – с 600 МРП (2,2 млн тенге) до 1 тыс. МРП (3,69 млн тенге);

за вред, повлекший гибель человека – с 2 тыс. МРП (порядка 7,4 млн тенге) до 5 тыс. МРП (около 18,5 млн тенге).

Также финрегулятор намерен расширить действие стандартного и комплексного договоров.

"Это позволит оптимизировать процесс заключения договоров в рамках ОГПО ВТС в зависимости от количества застрахованных лиц и используемых ими единиц автотранспорта. Эти поправки будут актуальны в отношении прокатных автомобилей, транспортных средств, используемых в иных коммерческих целях, где идет постоянная смена водителей, и востребованы у лиц, которые оказывают услуги трезвого водителя или часто управляют разными автомобилями", – пояснили в агентстве.

Ожидается, что это одновременно приведет к изменению порядка расчета премий и увеличению размеров выплат.

Кроме этого, в АРРФР намерены внедрить единый ценовой справочник стоимости заменяемых деталей для оценки ущерба транспорта при ДТП. Это должно обеспечить общий подход при досмотре поврежденного автомобиля.

Финрегулятор хочет пересмотреть и коэффициенты по системе бонус-малус.

"Присвоение соответствующего класса по ней будет осуществляться путем применения страховыми организациями собственной скоринговой модели, которая будет учитывать безаварийность водителя и отсутствие нарушений правил дорожного движения. То есть планируется поощрять водителей за аккуратное вождение и соблюдение ПДД путем предоставления им скидок при оформлении страхового полиса", – объяснили в АРРФР.

Также в агентстве подчеркнули, что сейчас данные поправки находятся на обсуждении в АФК. По итогам планируется подготовка законодательных поправок, которые будут размещены на сайте "Открытые НПА".