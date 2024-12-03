Упростить назначение некоторых пособий хотят в Казахстане

Тенге.
Процесс назначения некоторых пособий могут упростить в Казахстане - Минтруда и социальной защиты подготовило проект соответствующего приказа, он опубликован на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.
Опубликовано: Сегодня, 03 декабря 2024, 15:01
Тенге.
В Казахстане намерены запустить пилотный проект по проактивному оказанию некоторых государственных услуг социально-трудовой сферы через информационную-аналитическую систему "Smart Data Ukimet".
Авторы проекта предложили утвердить алгоритм взаимодействия государственных органов при реализации пилотного проекта по оказанию некоторых государственных услуг социально-трудовой сферы получателям, выявленным по результатам мониторинга благосостояния семей.
Он определяет порядок взаимодействия госорганов при реализации проекта по оказанию государственных услуг:
В проекте приказа говорится об автоматизации некоторых процессов при назначении данных пособий, а также об установлении сроков предоставления услуг.
Публичное обсуждение проекта открыто до 18 декабря.
Ранее мы писали, что в Казахстане 10 видов пособий и соцвыплат автоматически назначают через цифровую карту семьи. С начала года проактивную поддержку начали получать более 202 тыс. человек.
Также сообщалось, что в 2025 году пособия казахстанцев планируют повысить на 6,5%. В частности, это коснется лиц с инвалидностью и потерявших кормильца. Какие суммы им могут назначить, читайте здесь.
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