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03.12.2024, 17:41

Доллары через границу: что нужно знать о правилах с валютой

Новости Казахстана 0 595

Какие правила нужно учитывать казахстанцам при перемещении валюты через границу? Корреспондент Massaget.kz обсудил эти вопросы с заместителем начальника таможенного поста "Алтынкөл-жол" Департамента государственных доходов области Жетысу Бекеном Нурахметовым.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Новые правила: что нужно знать при вывозе долларов из Казахстана?

Ранее гражданам, выезжающим за границу с суммой свыше 10 тысяч долларов, достаточно было задекларировать деньги, чтобы пересечь границу без ограничений.

Однако, по словам Бекена Нурахметова, за последние 2,5 года в порядок внесены серьезные изменения. Согласно Указу Президента от 14 марта 2022 года "О мерах по обеспечению финансовой стабильности в Республике Казахстан", сумма наличных, вывозимых за границу, не должна превышать 10 тысяч долларов (по курсу Национального банка на день вывоза).

"Если сумма превышает 10 тысяч долларов, об этом нужно сообщить сотруднику таможни устно или в письменной форме. Сотрудники таможни могут принять решение вернуть излишек или оставить его на временное хранение", — пояснил он.

Когда действие считается нарушением?

Если гражданин пытается вывезти сумму, превышающую 10 тысяч долларов, без декларации или скрывает деньги, это считается нарушением таможенных правил.

Основные виды нарушений:

  • Отсутствие декларации или неполное декларирование (статья 551 КоАП РК);
  • Вывоз суммы, превышающей 10 тысяч МРП (36 920 000 тенге), рассматривается как экономическая контрабанда (статья 234 УК РК).

"5 июля 2024 года в Кодекс РК об административных правонарушениях были внесены изменения. Ранее при нарушении правил вывозимых сумм гражданину выписывался штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге), а излишек возвращался владельцу. Теперь такие дела рассматриваются не таможенными органами, а судом", — рассказал Нурахметов.

Что грозит нарушителям?

Бекен Нурахметов привел пример, как работают новые изменения:

"Представьте, гражданин пытается вывезти 20 тысяч долларов, не за декларировав их. Из них 10 тысяч считаются незаконно перемещаемыми. В таком случае дело передается в суд", — пояснил он.

"Суд может наложить штраф в размере 25 процентов от излишка (2500 долларов) и конфисковать сумму, превышающую лимит (10 тысяч долларов). В итоге нарушитель теряет 12 500 долларов. Поэтому важно соблюдать установленные правила", — подчеркнул он.

Можно ли ввозить валюту в Казахстан?

По словам представителя ДГД, ограничений на ввоз валюты в Казахстан нет. Любой гражданин, резидент или нерезидент, может привезти любую сумму, задекларировав ее при необходимости.

"Ввоз валюты способствует улучшению инвестиционного климата и развитию туризма. Если сумма превышает установленный лимит, ее нужно задекларировать. Это подтвердит легальность денег и позволит вести точную таможенную статистику" — отметил он.

Официальные данные: нарушения с валютой не снижаются

Несмотря на ужесточение правил, количество нарушений остается высоким. По данным за 11 месяцев 2024 года, на таможенном посту "Хоргос" было выявлено 166 случаев незаконного вывоза валюты. Общая сумма составила более 3 миллионов долларов.

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