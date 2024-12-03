Календарь 2025 года: рабочие и праздничные дни

Календарь на 2025 год
Полный производственный календарь 2025 года для Казахстана, включающий рабочие, выходные и праздничные дни.
Праздничные дни в 2025 году:
- Новый год — 1-2 января. Отдыхаем 4 дня подряд: с 1-го по 4 января.
- Православное Рождество — 7 января, вторник (нерабочий день).
- Международный женский день — 8 марта, выпадает на субботу. Дополнительный выходной: 10 марта.
- Наурыз мейрамы — 21-23 марта. Самые длинные выходные: с 21-го по 25 марта.
- День единства народа Казахстана — 1 мая, четверг.
- День защитника Отечества — 7 мая. Отдыхаем 7-9 мая, включая День Победы (9 мая).
- Курбан айт — 6 июня, пятница (ориентировочная дата).
- День столицы — 6 июля. Дополнительный выходной: 7 июля.
- День Конституции — 30 августа, суббота. Перенос выходного: 1 сентября.
- День Республики — 25 октября. Трехдневные выходные.
- День Независимости — 16 декабря, вторник.
На изображении показан полный календарь на 2025 год с отмеченными праздниками и выходными.
Как отдыхаем в каждом месяце 2025 года
В 2025 году казахстанцев ожидают 121 выходной день и 244 рабочих дня. На этой странице вы найдете подробный календарь с переносами, праздничными днями и дополнительными выходными. Скачайте или используйте интерактивную таблицу ниже для планирования вашего года.
- Январь: 4 дня на Новый год и дополнительный выходной 7 января на Православное Рождество.
- Март: Международный женский день (перенос с субботы, 8 марта, на понедельник, 10 марта) и 5 выходных на Наурыз.
- Май: Длинные выходные на День Победы и День защитника Отечества.
- Июнь: Возможность трехдневного отдыха на Курбан айт (даты исламских праздников могут измениться в зависимости от фактического наступления новолуния).
- Июль: День столицы (6 июля) с переносом выходного на понедельник.
- Август: перенос выходного дня с 30 августа (День Конституции) на 1 сентября.
- Октябрь: День Республики с трехдневными выходными.
- Декабрь: дополнительный выходной 16 декабря.
Производственный календарь на 2025 год
Для казахстанцев, работающих на пятидневной рабочей неделе, в 2025 году распределение рабочих и выходных дней будет следующим:
- Январь: 20 рабочих дней и 11 выходных.
- Февраль: 20 рабочих дней и 8 выходных.
- Март: 17 рабочих дней и 14 выходных.
- Апрель: самый загруженный месяц с 22 рабочими днями и 8 выходными.
- Май: 19 рабочих дней и 12 выходных.
- Июнь: 20 рабочих дней и 10 выходных.
- Июль: 22 рабочих дня и 9 выходных.
- Август: 21 рабочий день и 10 выходных.
- Сентябрь: 21 рабочий день и 9 выходных.
- Октябрь: 22 рабочих дня и 9 выходных.
- Ноябрь: 20 рабочих дней и 10 выходных.
- Декабрь: 22 рабочий день и 9 выходных.
Календарь на 2025 год
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Часто задаваемые вопросы
- Сколько рабочих и выходных дней в 2025 году? 244 рабочих и 121 выходной день.
- Когда самые длинные выходные? С 21 по 25 марта, благодаря празднику Наурыз.
- Меньше всего казахстанцы отдохнут в феврале, в котором будет 20 рабочих дней и 8 выходных. Самым "рабочим" месяцем в следующем году станет апрель, на который выпадает 22 рабочих дня.
Почему этот календарь удобен?
Наш интерактивный календарь 2025 года включает все актуальные данные о выходных, праздниках и переносах. Воспользуйтесь им, чтобы заранее спланировать свой год: от поездок до работы.
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