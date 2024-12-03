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03.12.2024, 18:36

Календарь 2025 года: рабочие и праздничные дни

Новости Казахстана 0 1 319

В 2025 году казахстанцев ждут 121 выходной и 244 рабочих дня. Tengri Life подготовил удобный календарь на 2025 год, который содержит все праздники, переносы выходных и производственные дни, чтобы вы могли легко планировать отдых, работу и путешествия.

Фото: cool-readers.ru
Фото: cool-readers.ru

Календарь на 2025 год

Полный производственный календарь 2025 года для Казахстана, включающий рабочие, выходные и праздничные дни.

Праздничные дни в 2025 году:

 

  • Новый год — 1-2 января. Отдыхаем 4 дня подряд: с 1-го по 4 января.
  • Православное Рождество — 7 января, вторник (нерабочий день).
  • Международный женский день — 8 марта, выпадает на субботу. Дополнительный выходной: 10 марта.
  • Наурыз мейрамы — 21-23 марта. Самые длинные выходные: с 21-го по 25 марта.
  • День единства народа Казахстана — 1 мая, четверг.
  • День защитника Отечества — 7 мая. Отдыхаем 7-9 мая, включая День Победы (9 мая).
  • Курбан айт — 6 июня, пятница (ориентировочная дата).
  • День столицы — 6 июля. Дополнительный выходной: 7 июля.
  • День Конституции — 30 августа, суббота. Перенос выходного: 1 сентября.
  • День Республики — 25 октября. Трехдневные выходные.
  • День Независимости — 16 декабря, вторник.

Календарь 2025 года Казахстан, праздничные и выходные дни

На изображении показан полный календарь на 2025 год с отмеченными праздниками и выходными.

Как отдыхаем в каждом месяце 2025 года

В 2025 году казахстанцев ожидают 121 выходной день и 244 рабочих дня. На этой странице вы найдете подробный календарь с переносами, праздничными днями и дополнительными выходными. Скачайте или используйте интерактивную таблицу ниже для планирования вашего года.

  • Январь: 4 дня на Новый год и дополнительный выходной 7 января на Православное Рождество.
  • Март: Международный женский день (перенос с субботы, 8 марта, на понедельник, 10 марта) и 5 выходных на Наурыз.
  • Май: Длинные выходные на День Победы и День защитника Отечества.
  • Июнь: Возможность трехдневного отдыха на Курбан айт (даты исламских праздников могут измениться в зависимости от фактического наступления новолуния).
  • Июль: День столицы (6 июля) с переносом выходного на понедельник.
  • Август: перенос выходного дня с 30 августа (День Конституции) на 1 сентября.
  • Октябрь: День Республики с трехдневными выходными.
  • Декабрь: дополнительный выходной 16 декабря.

Производственный календарь на 2025 год

Для казахстанцев, работающих на пятидневной рабочей неделе, в 2025 году распределение рабочих и выходных дней будет следующим:

  • Январь: 20 рабочих дней и 11 выходных.
  • Февраль: 20 рабочих дней и 8 выходных.
  • Март: 17 рабочих дней и 14 выходных.
  • Апрель: самый загруженный месяц с 22 рабочими днями и 8 выходными.
  • Май: 19 рабочих дней и 12 выходных.
  • Июнь: 20 рабочих дней и 10 выходных.
  • Июль: 22 рабочих дня и 9 выходных.
  • Август: 21 рабочий день и 10 выходных.
  • Сентябрь: 21 рабочий день и 9 выходных.
  • Октябрь: 22 рабочих дня и 9 выходных.
  • Ноябрь: 20 рабочих дней и 10 выходных.
  • Декабрь: 22 рабочий день и 9 выходных.

Календарь на 2025 год

Январь
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Часто задаваемые вопросы

  • Сколько рабочих и выходных дней в 2025 году? 244 рабочих и 121 выходной день.
  • Когда самые длинные выходные? С 21 по 25 марта, благодаря празднику Наурыз.
  • Меньше всего казахстанцы отдохнут в феврале, в котором будет 20 рабочих дней и 8 выходных. Самым "рабочим" месяцем в следующем году станет апрель, на который выпадает 22 рабочих дня.

Почему этот календарь удобен?

Наш интерактивный календарь 2025 года включает все актуальные данные о выходных, праздниках и переносах. Воспользуйтесь им, чтобы заранее спланировать свой год: от поездок до работы.

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