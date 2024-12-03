Календарь 2025 года: рабочие и праздничные дни

В 2025 году казахстанцев ждут 121 выходной и 244 рабочих дня. Tengri Life подготовил удобный календарь на 2025 год , который содержит все праздники, переносы выходных и производственные дни, чтобы вы могли легко планировать отдых, работу и путешествия.

Фото: cool-readers.ru

Календарь на 2025 год

Полный производственный календарь 2025 года для Казахстана, включающий рабочие, выходные и праздничные дни.

Праздничные дни в 2025 году:

Новый год — 1-2 января. Отдыхаем 4 дня подряд: с 1-го по 4 января.

— 1-2 января. Отдыхаем 4 дня подряд: с 1-го по 4 января. Православное Рождество — 7 января, вторник (нерабочий день).

— 7 января, вторник (нерабочий день). Международный женский день — 8 марта, выпадает на субботу. Дополнительный выходной: 10 марта.

— 8 марта, выпадает на субботу. Дополнительный выходной: 10 марта. Наурыз мейрамы — 21-23 марта. Самые длинные выходные: с 21-го по 25 марта.

— 21-23 марта. Самые длинные выходные: с 21-го по 25 марта. День единства народа Казахстана — 1 мая, четверг.

— 1 мая, четверг. День защитника Отечества — 7 мая. Отдыхаем 7-9 мая, включая День Победы (9 мая).

— 7 мая. Отдыхаем 7-9 мая, включая День Победы (9 мая). Курбан айт — 6 июня, пятница (ориентировочная дата).

— 6 июня, пятница (ориентировочная дата). День столицы — 6 июля. Дополнительный выходной: 7 июля.

— 6 июля. Дополнительный выходной: 7 июля. День Конституции — 30 августа, суббота. Перенос выходного: 1 сентября.

— 30 августа, суббота. Перенос выходного: 1 сентября. День Республики — 25 октября. Трехдневные выходные.

— 25 октября. Трехдневные выходные. День Независимости — 16 декабря, вторник.

На изображении показан полный календарь на 2025 год с отмеченными праздниками и выходными.

Как отдыхаем в каждом месяце 2025 года

В 2025 году казахстанцев ожидают 121 выходной день и 244 рабочих дня. На этой странице вы найдете подробный календарь с переносами, праздничными днями и дополнительными выходными. Скачайте или используйте интерактивную таблицу ниже для планирования вашего года.

Январь : 4 дня на Новый год и дополнительный выходной 7 января на Православное Рождество.

: 4 дня на Новый год и дополнительный выходной 7 января на Православное Рождество. Март : Международный женский день (перенос с субботы, 8 марта, на понедельник, 10 марта) и 5 выходных на Наурыз.

: Международный женский день (перенос с субботы, 8 марта, на понедельник, 10 марта) и 5 выходных на Наурыз. Май : Длинные выходные на День Победы и День защитника Отечества.

: Длинные выходные на День Победы и День защитника Отечества. Июнь : Возможность трехдневного отдыха на Курбан айт (даты исламских праздников могут измениться в зависимости от фактического наступления новолуния).

: Возможность трехдневного отдыха на Курбан айт (даты исламских праздников могут измениться в зависимости от фактического наступления новолуния). Июль : День столицы (6 июля) с переносом выходного на понедельник.

: День столицы (6 июля) с переносом выходного на понедельник. Август : перенос выходного дня с 30 августа (День Конституции) на 1 сентября.

: перенос выходного дня с 30 августа (День Конституции) на 1 сентября. Октябрь : День Республики с трехдневными выходными.

: День Республики с трехдневными выходными. Декабрь: дополнительный выходной 16 декабря.

Производственный календарь на 2025 год

Для казахстанцев, работающих на пятидневной рабочей неделе, в 2025 году распределение рабочих и выходных дней будет следующим:

Январь : 20 рабочих дней и 11 выходных.

: 20 рабочих дней и 11 выходных. Февраль : 20 рабочих дней и 8 выходных.

: 20 рабочих дней и 8 выходных. Март : 17 рабочих дней и 14 выходных.

: 17 рабочих дней и 14 выходных. Апрель : самый загруженный месяц с 22 рабочими днями и 8 выходными.

: самый загруженный месяц с 22 рабочими днями и 8 выходными. Май : 19 рабочих дней и 12 выходных.

: 19 рабочих дней и 12 выходных. Июнь : 20 рабочих дней и 10 выходных.

: 20 рабочих дней и 10 выходных. Июль : 22 рабочих дня и 9 выходных.

: 22 рабочих дня и 9 выходных. Август : 21 рабочий день и 10 выходных.

: 21 рабочий день и 10 выходных. Сентябрь : 21 рабочий день и 9 выходных.

: 21 рабочий день и 9 выходных. Октябрь : 22 рабочих дня и 9 выходных.

: 22 рабочих дня и 9 выходных. Ноябрь : 20 рабочих дней и 10 выходных.

: 20 рабочих дней и 10 выходных. Декабрь: 22 рабочий день и 9 выходных.

Календарь на 2025 год

Январь Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Февраль Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Март Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Апрель Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Май Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Июнь Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Июль Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Август Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Сентябрь Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Октябрь Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ноябрь Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Декабрь Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Часто задаваемые вопросы

Сколько рабочих и выходных дней в 2025 году? 244 рабочих и 121 выходной день.

Когда самые длинные выходные? С 21 по 25 марта, благодаря празднику Наурыз.

Меньше всего казахстанцы отдохнут в феврале, в котором будет 20 рабочих дней и 8 выходных. Самым "рабочим" месяцем в следующем году станет апрель, на который выпадает 22 рабочих дня.

Почему этот календарь удобен?

Наш интерактивный календарь 2025 года включает все актуальные данные о выходных, праздниках и переносах. Воспользуйтесь им, чтобы заранее спланировать свой год: от поездок до работы.