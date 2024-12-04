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03.12.2024, 19:44

Казахстанка наказала бывшего за пощечину

Новости Казахстана 0 593

Казахстанка наказала бывшего мужа за пощечину, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Житель Алакольского района Алматинской области после застолья с друзьями решил помириться с бывшей женой. Он дождался ее в подъезде, но их разговор перерос в конфликт, во время которого мужчина ударил женщину ладонью по лицу.

Алакольский районный суд признал его виновным в нанесении побоев, причинивших физическую боль, но не вызвавших легкий вред здоровью. За это мужчина получил наказание в виде 40 часов общественных работ. Он признал вину, раскаялся и был поставлен на учет в службу пробации.

"Однако после первого дня выполнения работ мужчина, встретив бывшую, выражался нецензурной бранью. За это его привлекли к административной ответственности. Сотрудники службы пробации Алакольского района направили в суд представление о замене общественных работ на арест. Районным судом представление было удовлетворено, невыполненные 32 часа общественных работ были заменены на восемь суток ареста", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее в Актау возле одного из заведений камеры запечатлели избиение девушки. На кадрах видеозаписи видно, как мужчина в шапке бьет девушку ладонью по щеке. Удар был такой силы, что она не смогла устоять на ногах. После короткого разговора мужчина снова наотмашь бьет девушку по лицу, из-за чего она падает.

Пострадавшая в социальных сетях написала, что это не первый раз, когда этот молодой человек поднимает на нее руку, но она неоднократно прощала ему рукоприкладство.

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