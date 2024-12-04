Казахстанка наказала бывшего за пощечину

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Житель Алакольского района Алматинской области после застолья с друзьями решил помириться с бывшей женой. Он дождался ее в подъезде, но их разговор перерос в конфликт, во время которого мужчина ударил женщину ладонью по лицу.

Алакольский районный суд признал его виновным в нанесении побоев, причинивших физическую боль, но не вызвавших легкий вред здоровью. За это мужчина получил наказание в виде 40 часов общественных работ. Он признал вину, раскаялся и был поставлен на учет в службу пробации.

"Однако после первого дня выполнения работ мужчина, встретив бывшую, выражался нецензурной бранью. За это его привлекли к административной ответственности. Сотрудники службы пробации Алакольского района направили в суд представление о замене общественных работ на арест. Районным судом представление было удовлетворено, невыполненные 32 часа общественных работ были заменены на восемь суток ареста", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее в Актау возле одного из заведений камеры запечатлели избиение девушки. На кадрах видеозаписи видно, как мужчина в шапке бьет девушку ладонью по щеке. Удар был такой силы, что она не смогла устоять на ногах. После короткого разговора мужчина снова наотмашь бьет девушку по лицу, из-за чего она падает.

Пострадавшая в социальных сетях написала, что это не первый раз, когда этот молодой человек поднимает на нее руку, но она неоднократно прощала ему рукоприкладство.