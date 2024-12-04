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04.12.2024, 07:35

Станет ли 31 декабря выходным днем в Казахстане?

Новости Казахстана 0 3 040

Стало известно, станет ли 31 декабря выходным днем в Казахстане. Подробнее рассказывает Tengri Life.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Казахстанцы неоднократно обращались с просьбами установить 31 декабря официальным выходным днем. Аргументы очевидны: Новый год – это семейный праздник и дополнительный выходной позволил бы больше времени провести с близкими, подготовить праздничный стол и снять напряжение в конце года. Казахстанцы также обратили внимание, что подобная мера могла бы положительно повлиять на потребительскую активность, поддерживая малый и средний бизнес.

Мы обратились с запросом в министерство труда и социальной защиты населения Казахстана, чтобы узнать, планируется ли сделать 31 декабря выходным днем.

Станет ли 31 декабря выходным днем?

В ведомстве нам ответили, что в соответствии с законом "О праздниках в Казахстане" государственными праздниками являются 1 и 2 января. Эти даты признаны праздничными и, соответственно, нерабочими. Включение 31 декабря в список официальных выходных дней, по мнению министерства, нецелесообразно.

"Считаем утверждение 31 декабря выходным днем нецелесообразным. Вместе с тем отмечаем, что министерство не является уполномоченным органом по установлению национальных и государственных праздников. В компетенцию министерства входит только утверждение перечня профессиональных праздников, которые в свою очередь не являются выходными днями", – подчеркнули в ведомстве.

Возможно ли сделать 31 декабря выходным днем за счет другого выходного, который сделают рабочим?

На вопрос о перераспределении рабочих и выходных дней мы также получили отрицательный ответ. В министерстве отметили, что его функции включают только утверждение перечня профессиональных праздников, которые, в свою очередь, не предусматривают выходных.

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