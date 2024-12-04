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04.12.2024, 07:41

Максимальные штрафы за превышение скорости в два раза выросли в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 291

В Казахстане теперь будут штрафовать за превышение скорости на 60 км/ч и более. Штрафы за это нарушение равны 40 МРП и 60 МРП – при повторном действии. О масштабе изменений узнали журналисты NUR.KZ.

Иллюстративное фото: puhimec/Getty Images
Иллюстративное фото: puhimec/Getty Images
Об увеличении максимальных штрафов за превышение скорости в Казахстане говорили более двух лет. В результате 3 октября 2024 года был подписан закон, содержащий подобную поправку. А сегодня, 4 декабря, она была введена в действие.

Законом вводится новый вид правонарушения и штрафы за него: превышение установленной скорости движения транспортного средства на 60 и более километров в час (км/ч) влечет штраф в размере 40 месячных расчетных показателей (МРП), или 147 680 тенге в 2024 году.

За повторное нарушение в течение года после наложения административного взыскания сумма вырастет до 60 МРП, или 221 520 тенге.

Штрафы за более мелкие нарушения скоростного режима остаются прежнего размера. Итак, согласно 592 статье Административного кодекса, они следующие:

  • на 10-20 км/ч – 5 МРП, или 18 460 тенге в 2024 году;
  • на 20-40 км/ч – 10 МРП, или 36 920 тенге;
  • на 40-60 км/ч – 20 МРП, или 73 840 тенге.

За повторное превышение скорости на 20-60 км/ч предусмотрено увеличение взыскания до 30 МРП (110 760 тенге). Напомним, что раньше это был максимум, который могли получить водители за такое правонарушение.

Таким образом, с введением поправок максимальные размеры штрафов за нарушение скоростного режима выросли в два раза.

Размеры штрафов за превышение установленной
скорости движения транспортного средства в 2024 году
на 10-20 км/ч 5 МРП 18 460 тенге
на 20-40 км/ч 10 МРП 36 920 тенге
на 40-60 км/ч 20 МРП 73 840 тенге
на 60 и более км/ч 40 МРП 147 680 тенге
повторно на 20-60 км/ч 30 МРП 110 760 тенге
повторно на 60 и более км/ч 60 МРП 221 520 тенге
Источник: статья 592 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях

 

Напомним, что со следующего года все штрафы вместе с МРП могут вырасти еще на 6,5%.

Между тем с сегодняшнего дня вступили в силу поправки, которые вводят норму о фиксации и вычислении средней скорости движения транспортного средства. Она будет фиксироваться на дорогах междугороднего и республиканского значения. А наказывать за ее превышение планируют вышеуказанными штрафами.

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