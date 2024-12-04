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04.12.2024, 08:43

Посольство обратилось к находящимся в Южной Корее казахстанцам

Новости Казахстана 0 490

Посольство Казахстана в Южной Корее выступило с объявлением для казахстанцев в связи со сложившейся ситуацией в стране, передает Tengrinews.kz.

Военная техника в Сеуле после объявления военного положения. Кадр видео из соцсети
Военная техника в Сеуле после объявления военного положения. Кадр видео из соцсети

"В связи с объявлением президентом Республики Корея Юн Сок Елем военного положения в стране призываем граждан Казахстана, находящихся на территории Республики Корея, сохранять спокойствие, строго соблюдать рекомендации местных властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях", - говорится в сообщении.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации казахстанцы должны незамедлительно связаться с посольством по телефону горячей линии +82-10-6572-9311.

Вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил чрезвычайное военное положение. Это решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращенном бюджете в парламенте и подала ходатайство об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Однако Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала против введения военного положения в стране.

Во время голосования у здания Национальной ассамблеи произошли столкновения граждан, требующих отмены военного положения, с военными и полицией. На улицах Сеула появилась военная техника.

По последним данным, президент Юн Сок Ель заявил, что отменит чрезвычайное военное положение. По его словам, войска военного положения выведены, скоро состоится заседание кабинета министров.

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