Посольство обратилось к находящимся в Южной Корее казахстанцам

Посольство Казахстана в Южной Корее выступило с объявлением для казахстанцев в связи со сложившейся ситуацией в стране, передает Tengrinews.kz.
"В связи с объявлением президентом Республики Корея Юн Сок Елем военного положения в стране призываем граждан Казахстана, находящихся на территории Республики Корея, сохранять спокойствие, строго соблюдать рекомендации местных властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях", - говорится в сообщении.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации казахстанцы должны незамедлительно связаться с посольством по телефону горячей линии +82-10-6572-9311.
Вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил чрезвычайное военное положение. Это решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращенном бюджете в парламенте и подала ходатайство об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Однако Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала против введения военного положения в стране.
Во время голосования у здания Национальной ассамблеи произошли столкновения граждан, требующих отмены военного положения, с военными и полицией. На улицах Сеула появилась военная техника.
По последним данным, президент Юн Сок Ель заявил, что отменит чрезвычайное военное положение. По его словам, войска военного положения выведены, скоро состоится заседание кабинета министров.
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